황희찬 선발 출전 울버햄프턴, 카라바오컵 16강행

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

황희찬 선발 출전 울버햄프턴, 카라바오컵 16강행

강국진 기자
강국진 기자
입력 2025-09-24 15:16
수정 2025-09-24 15:16
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
황희찬이 선발 출전해 활약한 울버햄프턴이 이번 시즌 처음으로 무실점 승리를 거두며 카라바오컵(EFL컵) 16강에 올랐다.

황희찬은 24일(한국시간) 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025~26 카라바오컵 3라운드 안방 경기에 선발 출전해 후반 23분 톨루 아로코다레와 교체될 때까지 뛰었다. 울버햄프턴은 에버턴을 2-0으로 이겼다. 프리미어리그(EPL)에서는 득점 없이 개막 5연패에 빠져 있는 울버햄프턴은 이날 승리로 시즌 공식전 첫 무실점 승리를 챙겼다.

황희찬은 이날 왼쪽 측면 공격수로 출전해 68분 동안 네 차례 슈팅을 시도했다. 전반 24분 코너킥 때 페널티 아크 근처에서 공을 잡은 그는 골대를 향해 강한 슈팅을 시도했지만 오른쪽으로 살짝 벗어났다. 후반 13분에도 페널티 박스 바깥에서 오른발로 중거리 슈팅을 날렸지만 이번엔 공이 골대를 넘어갔다. 전반 34분과 후반 10분에 시도한 왼발 슈팅은 모두 수비수에 막혔다.

울버햄프턴은 전반 29분 마셜 무네치가 선제골을 넣었다. 이어 황희찬과 교체 출전한 아로코다레가 후반 43분 추가골을 터트렸다.

이미지 확대
황희찬. 인스타그램 캡처
황희찬. 인스타그램 캡처


강국진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로