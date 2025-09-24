파리 생제르맹 뎀벨레, 2025 발롱도르 수상

감독·골키퍼상도 PSG가 휩쓸어

이강인의 소속팀인 프랑스 프로축구 리그1 파리 생제르맹(PSG)이 유럽 최고 권위 시상식에서 트로피를 휩쓸었다. 우스만 뎀벨레가 유리 몸, 먹튀 등 오명을 씻고 생애 처음 발롱도르를 받으며 눈물을 흘렸다.뎀벨레는 23일(한국시간) 프랑스 파리 샤틀레 극장에서 열린 2025 발롱도르 시상식에서 남자 선수 부문 수상자로 선정됐다. 프랑스 출신이 이 상을 받은 건 6번째다. 발롱도르는 2023년까지 아르헨티나 출신 리오넬 메시(8회·인터 마이애미), 포르투갈 출신 크리스티아누 호날두(5회·알나스르)를 중심으로 수여되다가 지난해 스페인 출신 로드리(맨체스터 시티), 올해 1997년생 뎀벨레가 주인공이 됐다. 뎀벨레는 지난 시즌 53경기 35골 14도움으로 팀이 리그1, 프랑스컵(쿠프 드 프랑스), 유럽챔피언스리그(UCL), 슈퍼컵(트로페 데 샹피옹) 등을 석권하는 데 앞장섰다. 그는 시상대 위에서 “전설 호나우지뉴에게 트로피를 받았다. 믿을 수 없다. 이 상은 팀 전체가 이룬 업적”이라고 말했다.루이스 엔리케 PSG 감독은 감독상, 최근 PSG에서 맨시티로 이적한 골키퍼 잔루이지 돈나룸마는 야신 트로피를 품었다. 여자 선수 부문 상은 아이타나 본마티(바르셀로나)가 사상 처음 3년 연속 받았다. 최고의 21세 이하 선수에게 주어지는 코파 트로피는 지난해 이어 라민 야말(바르셀로나)에게 향했다.