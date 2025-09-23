‘세계 2위 이적료’ 먹튀였던 뎀벨레, 음바페보다 먼저 발롱도르…“호나우지뉴한테 트로피 받다니”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘세계 2위 이적료’ 먹튀였던 뎀벨레, 음바페보다 먼저 발롱도르…“호나우지뉴한테 트로피 받다니”

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-09-23 14:08
수정 2025-09-23 14:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
파리 생제르맹 우스만 뎀벨레가 23일(한국시간) 프랑스 파리 샤틀레 극장에서 열린 2025 발롱도르 시상식에서 2005년 수상자 호나우지뉴에게 남자 선수 부문 트로피를 받고 기뻐하고 있다. 파리 EPA 연합뉴스
파리 생제르맹 우스만 뎀벨레가 23일(한국시간) 프랑스 파리 샤틀레 극장에서 열린 2025 발롱도르 시상식에서 2005년 수상자 호나우지뉴에게 남자 선수 부문 트로피를 받고 기뻐하고 있다. 파리 EPA 연합뉴스


이미지 확대
파리 생제르맹의 이강인이 2023년 11월 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2023~24 프랑스 리그1 11라운드 몽펠리에와의 홈 경기에서 선제골을 넣고 우스만 뎀벨레에게 축하받고 있다. 파리 EPA 연합뉴스
파리 생제르맹의 이강인이 2023년 11월 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2023~24 프랑스 리그1 11라운드 몽펠리에와의 홈 경기에서 선제골을 넣고 우스만 뎀벨레에게 축하받고 있다. 파리 EPA 연합뉴스


이강인의 소속팀인 프랑스 프로축구 리그1 파리 생제르맹(PSG)이 유럽 최고 권위의 시상식에서 트로피를 휩쓸며 4관왕의 영광을 이어갔다. 우스만 뎀벨레가 유리 몸, 먹튀 등 오명을 씻고 생애 처음 발롱도르를 받으며 눈물을 흘렸다.

뎀벨레는 23일(한국시간) 프랑스 파리 샤틀레 극장에서 열린 2025 발롱도르 시상식에서 남자 선수 부문 수상자로 선정됐다. 라민 야말(바르셀로나)과 팀 동료 비티냐를 제쳤다. 프랑스 출신이 상을 받은 건 2022년 카림 벤제마(알이티하드) 이후 역대 6번째다.

발롱도르는 2008년부터 2023년까지 리오넬 메시(8회·인터 마이애미), 크리스티아누 호날두(5회·알나스르)를 중심으로 수여되다가 지난해 1996년생 미드필더 로드리(맨체스터 시티), 올해는 1997년생 뎀벨레가 주인공이 됐다.

뎀벨레는 지난 시즌 공식전 53경기 35골 14도움을 기록하며 팀이 리그1, 프랑스컵(쿠프 드 프랑스), 유럽챔피언스리그(UCL) 등을 석권하는 데 앞장섰다. 간판 공격수 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 떠난 자리를 완벽하게 메운 것이다. PSG는 리그1 공동 득점왕(21골)에 오른 뎀벨레의 활약으로 프랑스 슈퍼컵(트로페 데 샹피옹)까지 4관왕에 등극했다.

이미지 확대
파리 생제르맹 우스만 뎀벨레가 23일(한국시간) 프랑스 파리 샤틀레 극장에서 열린 2025 발롱도르 시상식에서 남자 선수 부문 트로피를 받고 눈물을 흘리고 있다. 파리 AFP 연합뉴스
파리 생제르맹 우스만 뎀벨레가 23일(한국시간) 프랑스 파리 샤틀레 극장에서 열린 2025 발롱도르 시상식에서 남자 선수 부문 트로피를 받고 눈물을 흘리고 있다. 파리 AFP 연합뉴스


간결하고 빠른 드리블을 장기로 삼으며 양발 슈팅을 자유자재로 구사하는 뎀벨레는 2017년 도르트문트(독일)를 떠나 스페인 명가 바르셀로나에 합류했다. 이적료가 1억 500만 유로(약 1398억원)였는데 이는 당시 네이마르(2억 2200만 유로)에 이어 전 세계 2위였다.

하지만 뎀벨레는 햄스트링, 발목 등 연이은 부상 여파로 6시즌 동안 공식전 185경기(40골)를 소화하는 데 그쳤다. 이에 재도약을 위해 2023년 8월 5040만 유로(약 826억원)의 이적료로 PSG에 합류한 것이다.

뎀벨레는 고국 클럽에 입단한 지 2년 만에 유럽 최고의 자리에 올랐다. 그는 시상대 위에서 눈물을 훔치며 “전설 호나우지뉴에게 직접 트로피를 받았다. 믿을 수 없는 장면”이라면서 “나를 영입해 준 PSG에 감사하다. 이 트로피는 구성원 전체가 이룬 업적”이라고 밝혔다.
서진솔 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로