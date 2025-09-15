‘돈나룸마 데뷔’ 맨시티, 홀란 멀티 골로 맨유 완파…괴물 경쟁 시작, 살라는 역대 EPL 득점 4위

이미지 확대 맨체스터 시티 엘링 홀란이 15일(한국시간) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 2025~26 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 맨체스터 유나이티드와의 홈 경기에서 선방한 잔루이지 돈나룸마를 독려하고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 맨체스터 시티 엘링 홀란이 15일(한국시간) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 2025~26 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 맨체스터 유나이티드와의 홈 경기에서 선방한 잔루이지 돈나룸마를 독려하고 있다. 로이터 연합뉴스

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 대표 ‘괴물’ 공격수들이 득점 경쟁의 신호탄을 쐈다. 엘링 홀란(맨체스터 시티)은 맨체스터 더비에서 연패 탈출을 알리는 멀티 골을 쏘아 올렸다. 모하메드 살라도 리버풀을 단독 1위에 올려놓은 극장 골과 함께 대기록의 주인공이 됐다.맨시티는 15일(한국시간) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 2025~26 EPL 4라운드 맨체스터 유나이티드와의 홈 경기에서 3-0으로 이겼다. 토트넘과 브라이턴에 연패했던 맨시티는 분위기를 바꾸면서 8위(승점 6점·2승2패)로 뛰어올랐다.반면 맨유는 개막전 아스널에 패배한 데 이어 강팀의 벽을 넘지 못해 14위(4점·1승1무2패)에 머물렀다. 맨유가 개막 4경기에서 4점 이하에 머문 건 1992~93시즌(1승1무2패) 이후 33년 만이다.승리에 앞장선 건 홀란이었다. 1-0으로 앞선 후반 8분 제러미 도쿠의 스루패스를 따라 페널티박스 안으로 침투한 홀란은 루크 쇼를 몸싸움으로 이겨낸 뒤 왼발 칩슛으로 골망을 갈랐다. 후반 23분에도 왼발이 빛났다. 홀란은 해리 매과이어. 더리흐트 등 상대 수비진이 높게 올라온 틈을 공략했다. 그는 베르나르두 실바가 매과이어의 패스를 끊자 공을 달라고 손짓했고 혼자 질주해 쐐기 골을 넣었다.이로써 홀란은 리그 맨체스터 더비에서 8골을 넣으며 세르히오 아궤로, 웨인 루니와 함께 가장 많이 득점한 선수가 됐다. 맨시티는 전반 18분 필 포든의 헤더 선제골까지 더해 완승했다. 데뷔전을 치른 골키퍼 잔루이지 돈나룸마는 후반 16분 브라이언 음뵈모의 발리슛을 손끝으로 걷어내는 등 철벽 방어로 무실점 승리를 일궜다.홀란은 시즌 5호 골로 리그 득점 단독 1위에 올랐다. 데뷔 시즌부터 2년 연속 득점왕에 올랐던 홀란은 지난 시즌엔 우승컵과 득점왕 타이틀을 모두 살라에게 뺏긴 바 있다. 이번 시즌에도 살라를 비롯해 아스널의 신입생이자 득점 공동 2위 빅토르 요케레스(3골) 등과 경쟁할 것으로 보인다.살라도 14일 번리 원정에서 후반 추가시간 페널티킥으로 결승 골을 터트렸다. 이에 리버풀은 1-0으로 개막 4연승을 달리며 단독 1위를 지켰다. 시즌 두 골의 살라는 EPL 개인 통산 188번째 골로 앤디 콜(187골)을 제치고 역대 득점 4위에 올랐다. 지난 시즌 29골(18도움)로 득점왕에 올랐던 기세를 유지하면 3위 루니(208골), 2위 해리 케인(213골·바이에른 뮌헨)까지 위협할 수 있을 전망이다. 1위는 260골의 앨런 시어러다.