월클 증명에 53초

손흥민, 경기 시작하자마자 ‘원더골’

이미지 확대 손흥민(로스앤젤레스FC)이 14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 산호세 어스퀘이크스와의 원정 경기를 앞두고 상대 진영을 바라보고 있다.

이미지 확대 14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 2025 미국 메이저리그사커(MLS) 산호세 어스퀘이크스와의 원정 경기에서 경기 시작 53초 만에 골을 터트린 뒤 기뻐하는 손흥민.

2025-09-15 26면

손흥민(로스앤젤레스FC)이 킥오프 53초 만에 깔끔한 선제골을 터뜨리며 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 팬들을 열광시켰다. 최근 미국에서 열렸던 A매치에서 2026 북중미 월드컵 공동 개최국인 미국·멕시코를 상대로 두 경기 연속골을 넣으며 펄펄 날았던 손흥민은 절정의 골 감각을 이어갔다.LAFC는 14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 손흥민의 선제골과 데니스 부앙가의 헤트트릭으로 이어지는 골 잔치를 펼치며 산호세 어스퀘이크스를 4-2로 제압했다.손흥민은 경기를 시작하고 1분도 되지 않아 왼쪽 측면에서 아르템 스몰야코프가 연결해준 크로스를 골 지역 오른쪽에서 달려들어 가볍게 오른발로 차 넣었다. 손흥민은 MLS 데뷔 이후 5경기에 출전해 2골1도움을 기록했다. MLS 데뷔골은 프리킥이었기 때문에 이날 득점은 첫 필드골로 기록됐다. 특히 이날 손흥민의 골은 팀 역사상 세 번째로 빠른 득점이라는 기록도 세웠다. LAFC는 손흥민 입단 이후 2승(2무1패)째를 신고했다. 기세가 오른 LAFC는 전반 9분과 12분에 부앙가가 연달아 두 골을 넣었다. MLS 홈페이지는 “LAFC 슈퍼스타들은 팬들이 보고 싶어하는 것을 보여주는 데 시간을 낭비하지 않았다”고 평했다. 손흥민은 3-1로 앞서가며 승기를 굳히던 후반 35분 팬들의 박수를 받으며 다비드 마르티네스와 교체되어 피치를 벗어났다. LAFC는 후반 42분에는 부앙가가 해트트릭을 완성하는 쐐기 골까지 터뜨렸다.산호세는 전반 18분 프레스턴 저드가 추격 골을 넣었고, 후반 45분에는 LAFC 수비수 세르히 팔렌시아의 자책골 덕택에 두 골 차로 따라붙었지만 승부를 뒤집기엔 역부족이었다. 승점 3점을 챙긴 LAFC는 12승8무7패(승점 44점)를 기록하며 MLS 서부콘퍼런스 5위를 유지했다. 산호세는 서부 9위(35점·9승8무13패).이날 리바이스 스타디움은 손흥민을 보기 위해 팬들이 몰리면서 역대 최다 관중 신기록(5만 978명)을 달성했다. 리바이스 스타디움은 내년 북중미 월드컵에서 조별리그와 32강전 일부 경기를 개최하는 곳이다. 손흥민으로서는 월드컵 경기가 열리는 스타디움에서 자신의 티켓파워 뿐 아니라 득점력까지 과시한 셈이다.