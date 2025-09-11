호날두 월드컵 예선 최다골… 그 뒤 쫓는 홀란 5골

2025-09-11 26면

포르투갈의 세계적인 공격수 크리스티아누 호날두(40·알나스르)가 월드컵 예선 통산 득점 공동 1위에 등극했다. 노르웨이의 ‘괴물’ 엘링 홀란(25·맨체스터 시티)은 하루에 5골을 폭발시키며 호날두의 아성에 도전할 유일한 인물로 떠올랐다.노르웨이는 10일(한국시간) 노르웨이 오슬로에서 열린 2026 북중미 월드컵 유럽 예선 I조 6차전 몰도바와의 홈 경기에서 11-1로 대승했다. 월드컵 유럽 예선 사상 최다 점수 차 타이기록이다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 33위 노르웨이는 5전 전승으로 조 1위, 154위 몰도바는 전패로 최하 5위. 이날 경기의 주인공은 5골 2도움의 홀란이었다. 이번 예선에서 9골째다.호날두도 F조 2차전 헝가리 원정에서 후반 13분 페널티킥 골을 넣었다. A매치 통산 141호 골을 넣은 호날두는 월드컵 지역 예선 역대 최다 득점자 카를로스 루이스(과테말라·39골)와 어깨를 나란히 했다. 포르투갈이 3-2로 이겼다.