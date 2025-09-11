호날두 월드컵 예선 최다골… 그 뒤 쫓는 홀란 5골

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

호날두 월드컵 예선 최다골… 그 뒤 쫓는 홀란 5골

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-09-11 00:27
수정 2025-09-11 00:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
포르투갈의 세계적인 공격수 크리스티아누 호날두(40·알나스르)가 월드컵 예선 통산 득점 공동 1위에 등극했다. 노르웨이의 ‘괴물’ 엘링 홀란(25·맨체스터 시티)은 하루에 5골을 폭발시키며 호날두의 아성에 도전할 유일한 인물로 떠올랐다.

노르웨이는 10일(한국시간) 노르웨이 오슬로에서 열린 2026 북중미 월드컵 유럽 예선 I조 6차전 몰도바와의 홈 경기에서 11-1로 대승했다. 월드컵 유럽 예선 사상 최다 점수 차 타이기록이다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 33위 노르웨이는 5전 전승으로 조 1위, 154위 몰도바는 전패로 최하 5위. 이날 경기의 주인공은 5골 2도움의 홀란이었다. 이번 예선에서 9골째다.

호날두도 F조 2차전 헝가리 원정에서 후반 13분 페널티킥 골을 넣었다. A매치 통산 141호 골을 넣은 호날두는 월드컵 지역 예선 역대 최다 득점자 카를로스 루이스(과테말라·39골)와 어깨를 나란히 했다. 포르투갈이 3-2로 이겼다.

서진솔 기자
2025-09-11 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로