‘독일행 무산’ 오현규… “메디컬 테스트·이적료 이견”

2025-09-03 26면

한국 축구대표팀 최전방 공격수 오현규(24·헹크)의 독일 프로축구 분데스리가 진출이 막판에 좌절됐다. 메디컬테스트 결과와 이적료를 둘러싼 상호 이견을 좁히지 못했다.독일 축구 전문 매체 키커는 2일(한국시간) “슈투트가르트와 헹크(벨기에), 오현규 측 대리인의 협상이 몇 시간 동안 이어졌지만 결국 성과 없이 끝났다. 예정됐던 이적은 무산됐다”고 보도했다.오현규는 유럽 이적시장 막바지인 지난 1일 슈투트가르트로부터 이적료 2800만 유로(455억원) 제안을 받았다. 협상이 급물살을 타면서 오현규는 홍명보호의 미국 원정 합류도 미루고 독일로 건너갔다. 하지만 메디컬테스트 결과를 두고 헹크와 슈투트가르트 사이에 의견 차이가 발생했다.슈투트가르트에선 오현규의 과거 십자인대 부상 이력을 문제 삼으며 이적료 인하를 요구했다. 반면 헹크는 오현규가 과거 셀틱(스코틀랜드)과 대표팀에서 아무 문제 없이 활약했다는 점을 들어 슈투트가르트의 요구를 거부하면서 협상이 틀어졌다.키커는 “메디컬테스트에서 오현규가 슈투트가르트의 의문을 완전히 해소하지 못했다. 슈투트가르트는 이적에 원칙적으로 반대하지 않았지만 헹크와 합의에 실패했다. 슈투트가르트는 이적료로 2000만 유로를 고려했지만, 벨기에 언론에 따르면 헹크는 2800만유로를 원했다”고 전했다.한편 미국 뉴저지주에서 훈련을 시작한 홍명보호에는 국외 태생 혼혈로는 사상 처음 발탁된 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐)가 합류해 상견례를 치렀다.