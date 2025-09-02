LA 홈 데뷔전서 골대 강타… ‘머리 감싼’ 손흥민

풀타임 활약… 팀은 1-2로 역전패

첫 술에 배부를 수 없다는 속담이 딱 어울리는 데뷔전이었다. 경기장을 가득 메운 2만 2000여 관중 앞에서 기대했던 득점은 터지지 않고 공이 애꿎은 골대를 때리자 손흥민(로스앤젤레스 FC)은 아쉬운 듯 머리를 쥐어뜯었다.손흥민이 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 첫 안방 경기를 치렀다. 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 서부콘퍼런스 1위 샌디에이고FC와의 31라운드 경기에 최전방 스트라이커로 선발 출전해 풀타임을 뛰었다. 경기 내내 부지런히 상대 골문을 노렸지만 안방 축포는 다음 기회로 미뤄야 했다. 팀도 1-2로 역전패했다. ﻿BMO 스타디움은 손흥민을 보기 위해 홈 팬들이 몰리면서 2만 2937명이 입장하며 매진됐다. LAFC는 전반 15분 데니스 부앙가가 상대 골키퍼 머리를 넘기는 슈팅으로 선제골을 기록하며 앞서나갔다. 하지만 LAFC는 전반 33분 이르빙 로사노에게 동점을 내줬고, 후반 21분에는 단독 드리블을 친 드라위에르에게 역전 골을 두들겨 맞으며 무너졌다.손흥민은 여러 차례 득점을 위해 번뜩이는 움직임을 보여줬다. 특히 후반 33분 페널티아크 정면에서 전매특허인 오른발 감아차기를 했지만 오른쪽 골대를 강하게 때리며 동점골을 놓친 게 가장 아쉬운 장면이었다.축구통계 사이트인 소파스코어는 이날 두 차례 유효 슈팅과 두 개의 결정적 패스를 전달한 손흥민에게 득점에 성공한 부앙가(6.9점)보다 높은 팀 내 최고 평점인 7.6점을 줬다. 풋몹은 손흥민에게 부앙가(7.5점) 다음으로 높은 7.3점을 부여했다.3경기(1승2무) 연속 무패 행진을 마감한 LAFC가서부 콘퍼런스에서 11승8무7패(승점 41점)로 5위를 지킨 가운데 샌디에이고는 17승5무7패(56점)으로 선두를 질주했다.