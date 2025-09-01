하늘에 바친 세리머니

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

하늘에 바친 세리머니

입력 2025-08-31 23:44
수정 2025-08-31 23:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

황희찬, 8개월 만의 EPL 골

이미지 확대
황희찬(울버햄프턴)이 31일(한국시간) 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 끝난 2025~26 프리미어리그(EPL) 3라운드 에버턴과의 홈 경기에서 팀이 0-1로 뒤지던 전반 21분 동점골을 넣은 뒤 세리머니하고 있다. 황희찬은 8개월 만의 EPL 득점포로 지난 26일 세상을 떠난 할아버지를 기렸다. 황희찬은 득점 직후 조부모 한자 이름(동그라미 안)이 새겨진 왼쪽 손목에 입을 맞추기도 했다. 울버햄프턴은 이날 2-3으로 졌다. 울버햄프턴 로이터 연합뉴스
황희찬(울버햄프턴)이 31일(한국시간) 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 끝난 2025~26 프리미어리그(EPL) 3라운드 에버턴과의 홈 경기에서 팀이 0-1로 뒤지던 전반 21분 동점골을 넣은 뒤 세리머니하고 있다. 황희찬은 8개월 만의 EPL 득점포로 지난 26일 세상을 떠난 할아버지를 기렸다. 황희찬은 득점 직후 조부모 한자 이름(동그라미 안)이 새겨진 왼쪽 손목에 입을 맞추기도 했다. 울버햄프턴은 이날 2-3으로 졌다.
울버햄프턴 로이터 연합뉴스


황희찬(울버햄프턴)이 31일(한국시간) 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 끝난 2025~26 프리미어리그(EPL) 3라운드 에버턴과의 홈 경기에서 팀이 0-1로 뒤지던 전반 21분 동점골을 넣은 뒤 세리머니하고 있다. 황희찬은 8개월 만의 EPL 득점포로 지난 26일 세상을 떠난 할아버지를 기렸다. 황희찬은 득점 직후 조부모 한자 이름(동그라미 안)이 새겨진 왼쪽 손목에 입을 맞추기도 했다. 울버햄프턴은 이날 2-3으로 졌다.

울버햄프턴 로이터 연합뉴스

2025-09-01 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로