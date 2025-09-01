하늘에 바친 세리머니

황희찬, 8개월 만의 EPL 골
황희찬(울버햄프턴)이 31일(한국시간) 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 끝난 2025~26 프리미어리그(EPL) 3라운드 에버턴과의 홈 경기에서 팀이 0-1로 뒤지던 전반 21분 동점골을 넣은 뒤 세리머니하고 있다. 황희찬은 8개월 만의 EPL 득점포로 지난 26일 세상을 떠난 할아버지를 기렸다. 황희찬은 득점 직후 조부모 한자 이름(동그라미 안)이 새겨진 왼쪽 손목에 입을 맞추기도 했다. 울버햄프턴은 이날 2-3으로 졌다.
2025-09-01 26면
