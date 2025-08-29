이재성 헤더골 마인츠, 로센보르그 누르고 UECL 본선진출…9년 만에 유럽무대 진출

이미지 확대 이재성.연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재성.연합뉴스

독일 프로축구 분데리스가 마인츠에서 활약하고 있는 이재성이 헤더골을 작렬하며 팀을 9년 만에 유럽클럽대항전에 진출시켰다.이재성은 29일(한국시간) 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 로센보르그(노르웨이)와의 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 플레이오프 2차전 홈 경기에서 헤딩 결승 골을 터트리며 마인츠의 4-1 승리에 힘을 보탰다.원정 1차전에서 1-2로 졌던 마인츠는 이재성의 활약을 앞세워 1, 2차전 합산 점수에서 5-3으로 뒤집어 대회 본선 진출권을 손에 넣었다. UECL은 챔피언스리그와 유로파리그에 이은 UEFA 클럽대항전의 3부 리그 격 대회다. 마인츠는 지난 시즌 독일 분데스리가에서 18개 팀 중 6위를 차지해 UECL 플레이오프에 나서게 됐다. 마인츠가 유럽 클럽대항전에 나서는 것은 2016-2017시즌 유로파리그 이후 9년 만이다. 이재성이 유럽대항전 본선에 나서는 것은 처음이다.3-4-3 포메이션의 왼쪽 공격수로 선발 출전한 이재성은 결승골을 포함해 팀이 득점한 네 골 중 세 골에 관여했다.전반 28분 오른쪽 측면에서 올라온 크로스는 이재성이 헤딩슛한 뒤 흘러나온 것을 슈테판 벨이 집어넣으며 선제골을 앞서나간 마인츠는 전반 34분 디노 이슬라모비치에게 동점 골을 허용했다.그렇지만 마인츠에게는 이재성이 있었다. 전반 43분 오른쪽 측면에서 앙토니 카시가 올린 크로스를 이재성이 골문 정면에서 솟구쳐오른 뒤 머리로 돌려놓아 2-1로 앞서나가며 합산 점수 3-3을 만들었다. 이재성의 유럽대항전 1호 득점이기도 했다.마인츠는 1분 뒤 추가골을 만들었으며 후반 12분에는 아미리의 추가골로 UECL 본선행에 쐐기를 박았다.이재성은 경기 후 “유럽대항전 무대를 밟을 수 있어서 너무나 감사한 마음이 든다”면서 “‘경험이 곧 재산’이라는 말이 있는데 이렇게 또 귀한 경험을 할 수 있게 되어서 너무 영광”이라고 말했다. 그는 “당연히 체력적으로 힘들고 고되겠지만 다양한 나라를 오가며 누릴 것을 생각하면 기쁜 마음이 크다”면서 “마인츠가 어디까지 올라갈지는 모르겠지만 귀하게 얻은 자리이니 이 기회를 맘껏 누리고 싶다”고 덧붙였다.오는 9월 A매치 기간 미국 원정에서 미국, 멕시코 등 2경기를 모두 치르게 되면 이재성은 국가대표로 개인 통산 A매치 100경기에 출전해 ‘센추리 클럽’에도 가입한다.이재성은 “항상 그래왔듯이 처음 마음가짐으로 9월 A매치도 최선을 다할 생각”이라면서 “센추리클럽에 대해서는 아직 이야기하기에는 섣부르다고 생각한다. 언제 어떻게 상황이 달라질지 모르기 때문에 한 경기 한 경기 출전할 수 있도록 훈련마다 노력할 것이고 그 이후 센추리클럽에 관해 이야기를 나누고 싶다”고 덧붙였다.