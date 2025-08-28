‘한국 국가대표’ 카스트로프, 손흥민·김민재 등과의 만남에 “꿈 이뤄져…열정·헌신 다할 것”

이미지 확대 대한축구협회가 27일 소셜미디어(SNS)를 통해 홍명보호에 합류한 카스트로프의 소감을 공개했다. 대한축구협회 SNS 닫기 이미지 확대 보기 대한축구협회가 27일 소셜미디어(SNS)를 통해 홍명보호에 합류한 카스트로프의 소감을 공개했다. 대한축구협회 SNS

이미지 확대 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독이 25일 서울 축구회관에서 9월 A매치 2연전에 나설 26명을 발표하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독이 25일 서울 축구회관에서 9월 A매치 2연전에 나설 26명을 발표하고 있다. 연합뉴스

해외 출생 혼혈 선수로는 역사상 처음 한국 남자축구 국가대표팀에 발탁된 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐)가 “꿈이 이뤄졌다”며 손흥민(로스앤젤레스FC), 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(파리 생제르맹) 등을 동료로 맞는 순간에 기대감을 드러냈다.대한축구협회는 27일 소셜미디어(SNS)를 통해 홍명보호에 합류한 카스트로프의 소감을 공개했다. 카스트로프는 “저와 가족들에게 꿈이 이뤄진 순간이자 자랑스러운 시간이다. 한국을 대표하는 만큼 열정, 헌신, 존중을 바탕으로 최선을 다할 것”이라고 전했다.대표팀을 이끄는 홍명보 감독은 25일 “합류하겠다는 의지와 책임감이 강했다. 기존 미드필더들과 다르게 거칠고 강한 면모를 갖춰 팀에 큰 도움이 될 것”이라며 카스트로프를 차출했다. 다음 달 미국에서 진행하는 미국, 멕시코와의 친선전 26명의 명단에 그를 포함한 것이다.독일 뒤셀도르프 출생으로, 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 카스트로프는 이중 국적을 유지하다가 최근 독일에서 대한축구협회로 소속을 변경했고, 결국 대표팀에 승선했다. 지난 시즌까지 독일 2부리그 뉘른베르크에서 활약하다가 이번 시즌 분데스리가 묀헨글라트바흐에 합류한 카스트로프는 전투력을 갖춘 중앙 미드필더라 평가받는다. 그는 “앞으로의 여정이 기대된다. 자랑스러운 한국 선수가 되겠다”며 태극기를 덧붙였다.