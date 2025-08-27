‘야구’ 흥민…내일 다저스 경기 시구

선발 오타니와 만날 듯

손흥민(로스앤젤레스FC·LAFC)은 공을 발로 차는 것 못지 않게 손으로도 잘 던질까.미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)에 완벽히 적응한 손흥민이 프로야구 메이저리그(MLB) 시구 행사를 통해 발재간 못지않은 어깨 힘을 과시한다. 같은 연고지의 야구 구단 LA 다저스의 홈 경기 시구다. 이날 선발 투수는 오타니 쇼헤이로 예고되어 한국과 일본, 축구와 야구를 대표하는 최고 스타 두 명이 악수하는 역사적 장면이 펼쳐질 것으로 보인다.LAFC에 따르면 손흥민은 오는 28일(한국시간) 다저 스타디움에서 열리는 다저스와 신시내티 레즈 전의 시작을 알리는 시구자로 나선다. 손흥민은 왼손에 글러브를 끼고 공을 던지는 연습을 하는 장면(사진)을 지난 22일 LAFC 소셜미디어(SNS)를 통해 공개하며 멋진 스트라이크를 던지겠다는 의지를 과시했다.손흥민은 “첫 번째 시구다. 전날부터 연습을 시작했는데, 솔직히 나쁘지 않다”면서 “꽤 거리가 멀게 느껴지지만 힘 빼고 부드럽게 던지면 쉬운 것 같다”고 말했다. 포수 역할을 하며 손흥민의 연습을 도운 동료 라이언 홀링스헤드 역시 “투구 자세와 몸의 회전 모두 좋다. 자신감이 넘친다”고 칭찬을 아끼지 않았다. ﻿손흥민은 오는 31일 샌디에이고FC전을 통해 MLS 안방 데뷔전을 치를 예정이다.LAFC는 ‘손흥민 영입 효과’에 싱글벙글이다. 손흥민은 세 경기에 출전했는데 페널티킥 유도, 도움, 선제골로 이어지는 맹활약을 펼치며 MLS가 선정하는 라운드 베스트11에 2주 연속 이름을 올렸다. LAFC 온라인 쇼핑몰에는 손흥민 유니폼 재고가 부족해 “손흥민 유니폼이 포함된 주문은 별도 배송한다”는 안내가 붙었고, 손흥민의 안방 데뷔전 티켓 가격도 4배 이상 폭등했다.