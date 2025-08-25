아이콘 매치 마지막 퍼즐은 ‘영원한 캡틴’ 제라드…14일 메인 매치 6만석 매진

아이콘 매치 마지막 퍼즐은 ‘영원한 캡틴’ 제라드…14일 메인 매치 6만석 매진

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-08-25 17:07
수정 2025-08-25 17:07
이미지 확대
온라인 축구게임을 운영하는 넥슨이 25일 2025 아이콘매치에 스티븐 제라드가 참가한다고 밝혔다. 넥슨 제공
온라인 축구게임을 운영하는 넥슨이 25일 2025 아이콘매치에 스티븐 제라드가 참가한다고 밝혔다. 넥슨 제공


이미지 확대
온라인 축구게임을 운영하는 넥슨이 25일 2025 아이콘매치 최종 명단을 발표했다. 넥슨 제공
온라인 축구게임을 운영하는 넥슨이 25일 2025 아이콘매치 최종 명단을 발표했다. 넥슨 제공


잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 리버풀의 ‘영원한 캡틴’ 스티븐 제라드로 마지막 퍼즐을 맞춘 2025 아이콘 매치가 6만석 규모의 관중석을 매진시키면서 기대감을 높였다.

온라인 축구게임을 운영하는 넥슨은 25일 2025 아이콘매치 최종 명단을 발표했다. 이날 공개된 선수는 제라드다. 제라드는 2004~05 유럽챔피언스리그(UCL)에서 ‘이스탄불의 기적’으로 우승을 합작한 라파엘 베니테스 감독과 맞붙게 됐다.

아이콘 매치는 다음 달 13일, 14일 서울 월드컵경기장에서 공격수 팀 ‘FC 스피어’와 수비수 팀 ‘실드 유나이티드’가 대결하는데 제라드는 FC 스피어의 선수, 베니테스 감독은 실드 유나이티드의 사령탑으로 나선다.

이로써 아이콘매치 양 팀 감독과 선수 명단이 모두 확정됐다. FC 스피어는 아르센 벵거 감독을 필두로 티에리 앙리, 디디에 드로그바 에덴 아자르, 카카, 호나우지뉴, 개러스 베일, 웨인 루니, 프랑크 리베리, 잔루이지 부폰 등이 포함됐고 실드 유나이티드에는 이케르 카시야스, 마이콘, 리오 퍼디난드, 네마냐 비디치, 카를로스 푸욜 등이 이름을 올렸다.



다음 달 14일 열리는 메인 매치 티켓은 총 6만석이 모두 팔렸다. 선예매 수량은 10분 만에, 일반예매 수량은 20분 만에 매진됐다.
서진솔 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
