판 키운 아이콘 매치, 호나우지뉴·마이콘 합류…다음 레전드는 누구?

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

판 키운 아이콘 매치, 호나우지뉴·마이콘 합류…다음 레전드는 누구?

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-08-13 15:29
수정 2025-08-13 15:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
온라인 축구게임을 운영하는 넥슨이 13일 2025 아이콘 매치에 호나우지뉴 등이 참가한다고 밝혔다. 넥슨 제공
온라인 축구게임을 운영하는 넥슨이 13일 2025 아이콘 매치에 호나우지뉴 등이 참가한다고 밝혔다. 넥슨 제공


브라질 축구 역사에 한 획을 그은 호나우지뉴와 마이콘, 프랑스의 중원을 책임졌던 클로드 마켈렐레 등이 선수로 서울 팬들 앞에 나타난다.

온라인 축구게임을 운영하는 넥슨은 13일 “2025 아이콘 매치에 호나우지뉴 등이 참가한다”고 밝혔다. 다음 달 13일, 14일 서울 월드컵경기장에서 열리는 아이콘 매치는 넥슨의 주최로 국내외 레전드 선수들이 참가하는 이벤트 경기다. 전원 공격수인 창팀(FC 스피어)과 수비수들이 모인 방패팀(실드 유나이티드)이 맞붙는다.

한국 축구를 대표하는 박지성, 이영표를 비롯해 잔루이지 부폰(이탈리아), 이케르 카시야스(스페인), 디디에 드로그바(코트디부아르) 등이 명단에 이름을 올린 상황에서 지난 10일 마이콘이 아이콘 매치 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 참가 사실을 밝혔다. 이어 11일 욘 아르네 리세(노르웨이), 애슐리 콜, 솔 캠벨(이상 잉글랜드)이 합류했고 12일 네마냐 비디치(세르비아)와 마켈렐레가 추가됐다.

지난해 방패 팀의 핵심 수비수로 에덴 아자르(벨기에)를 봉쇄했던 카를레스 푸욜(스페인)도 2년 연속 출전한다.

서진솔 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로