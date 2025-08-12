이미지 확대
120년 만에…크리스털 팰리스, 英커뮤니티실드 우승
크리스털 팰리스의 주장 마크 게히가 11일(한국시간) 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 끝난 2025 커뮤니티실드에서 리버풀을 제압하고 우승을 확정한 뒤 방패 트로피를 번쩍 들고 있다. 지난 5월 맨체스터 시티를 물리치고 창단 120년 만에 처음 잉글랜드축구협회(FA)컵에서 우승한 크리스털 팰리스는 지난 시즌 프리미어리그(EPL) 챔피언 리버풀과 정규 시간 동안 2-2로 비긴 다음 승부차기에서 3-2로 앞서 이 대회 정상에도 처음 우뚝 섰다.
2025-08-12 28면
