손흥민 떠났지만 존슨·쿠두스 등 건재…토트넘 양민혁, 2부 16위 포츠머스 임대 유력

이미지 확대 토트넘 양민혁이 손흥민과 함께 2일 안양종합운동장에서 진행한 2025 쿠팡플레이 시리즈 오픈 트레이닝에서 훈련하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 토트넘 양민혁이 손흥민과 함께 2일 안양종합운동장에서 진행한 2025 쿠팡플레이 시리즈 오픈 트레이닝에서 훈련하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 손흥민이 3일 서울월드컵경기장에서 열린 2025 쿠팡플레이 시리즈 뉴캐슬과의 경기에서 토트넘 양민혁과 포옹하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민이 3일 서울월드컵경기장에서 열린 2025 쿠팡플레이 시리즈 뉴캐슬과의 경기에서 토트넘 양민혁과 포옹하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 토트넘 양민혁이 3일 서울월드컵경기장에서 열린 2025 쿠팡플레이 시리즈 뉴캐슬과의 경기에서 드리블하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 토트넘 양민혁이 3일 서울월드컵경기장에서 열린 2025 쿠팡플레이 시리즈 뉴캐슬과의 경기에서 드리블하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘의 양민혁(19)이 지난 시즌에 이어 새 시즌에도 2부리그에서 경험을 쌓을 전망이다.영국 포츠머스 현지 매체인 포츠머스뉴스는 7일(한국시간) “토트넘이 올여름 양민혁을 임대 보내려고 하는데 영입 경쟁에서 포츠머스FC가 승리한 것으로 보인다. 24시간 내 협상을 완료할 예정”이라며 “챔피언십으로 복귀한 포츠머스는 더 나은 성적을 위해 이미 선수 5명을 영입했으나 여전히 윙어를 추가하려고 노력하고 있다”고 보도했다.포츠머스FC는 2023~24시즌 잉글랜드 3부리그인 리그원에서 우승하면서 2부리그인 챔피언십(EFL)으로 승격했고 지난 시즌엔 16위(14승12무20패)를 차지하며 가까스로 잔류했다. 강등권인 22위 루턴 타운(13승10무23패)과는 승점 5점 차였다.K리그1 강원FC에서 출전, 득점 관련 최연소 기록을 갈아치운 양민혁은 지난해 12월 토트넘에 합류했다. 이어 한 달 만에 챔피언십의 퀸스파크레인저스(QPR)로 임대됐고 14경기 2골 1도움을 기록했다.양민혁은 시즌을 마치고 토트넘에 복귀했고 지난달 26일 프리시즌 3부 리그 위컴과의 연습 경기를 통해 1군 데뷔전을 치렀다. 이후 아시아 투어에도 동행하면서 지난 3일 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 뉴캐슬과의 경기에서 후반 막판 교체 투입됐다.하지만 경쟁이 녹록지 않은 상황이다. 손흥민은 미국 로스앤젤레스FC로 이적했지만 데얀 쿨루셉스키, 브레넌 존슨, 마커스 텔, 윌손 오도베르 등 윙어들이 건재하고 가나 국가대표 모하메드 쿠두스까지 영입됐다. 이에 양민혁은 하위 리그 임대를 통해 경쟁력을 입증할 것으로 보인다.양민혁은 5일 영국으로 떠나면서 “흥민이 형이 해외 무대에 도전하려면 더 강해져야 한다고 말해줬다. 형이 떠나 아쉽지만 새 시즌은 더 만족할 수 있도록 노력해야 한다”며 “일단 경기에 많이 출전할 수 있는 팀을 선택하겠다. 그래야 2026 북중미월드컵 명단에 들 수 있다”고 말했다. 이어 “흥민 형이 팀을 떠나면서 축하받았다는 게 대단하다. 언젠간 내게도 그런 날이 올 것을 상상했다”고 덧붙였다.