홍명보호 캠프 합류한 ‘캡틴 손’… “원형 탈모? 걱정 마세요”

손흥민 해결사·도우미 활용 복안

황인범도 “몸이 거의 다 올라왔다”

김민재·이강인 합류하면 ‘완전체’

이미지 확대 대한민국 축구대표팀 주장 손흥민이 26일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에 마련된 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 사전 훈련캠프에 합류해 숙소로 이동하고 있다.﻿ 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 축구대표팀 주장 손흥민이 26일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에 마련된 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 사전 훈련캠프에 합류해 숙소로 이동하고 있다.﻿ 대한축구협회 제공

세줄 요약 손흥민이 미국 유타주 대표팀 사전 캠프에 합류해 팬들의 원형 탈모 걱정을 직접 잠재웠다. 홍명보 감독은 소속팀과 다른 역할을 이유로 손흥민을 신뢰했고, 황인범도 고지대 적응 속 몸 상태가 올라왔다고 밝혔다. 손흥민, 대표팀 사전 캠프 합류와 탈모 우려 해명

홍명보 감독, 소속팀과 다른 역할 이유로 신뢰 표명

황인범 복귀와 해외파 합류로 완전체 구축 임박

2026-05-27 B6면

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미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 뛰는 ‘캡틴’ 손흥민(로스앤젤레스FC)을 비롯해 해외파들이 속속 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 사전 훈련캠프에 합류하면서 홍명보호가 완전체 진용 구축을 앞두고 있다.전날 시애틀 사운더스와의 리그 경기를 마친 손흥민은 26일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 해발 1460m 고지대에 마련된 대한민국 축구대표팀 훈련 캠프에 도착했다. 그는 최근 길어진 골 침묵과 관련해 ‘스트레스에 따른 원형 탈모가 우려된다’는 팬들의 걱정이 고조되자 소셜미디어를 통해 “원형 탈모 아니에요. 걱정하지 마세요”라고 밝혔다. 이어 “스트레스 받을 일이 없는데, 월드컵 때 봬요”라고 덧붙이며 여유로운 모습을 보였다.올 시즌 리그 전반기 13경기에서 득점이 없는 손흥민은 시애틀과 경기 중계 화면에 뒷머리 일부분이 빠진 듯한 모습이 포착됐고, 부진에 따른 스트레스가 극심하다는 방증으로 풀이됐다. 그러나 홍명보 대표팀 감독은 “대표팀에서 뛰는 위치와 소속팀에서 뛰는 위치 자체가 다르기 때문에 걱정하지 않는다”며 손흥민에 대한 변함없는 신뢰를 보였다.홍 감독은 대표팀에서는 최전방 공격수로 뛰는 손흥민이 소속팀에선 공격 2선으로 내려와 왼쪽 측면에서 동료들에게 침투 공간을 만들어 주며 도움 9개를 기록, 리그 도움 단독 1위를 달리고 있는 점도 주목하고 있다. 부상에서 돌아온 ‘중원 사령관’ 황인범(페예노르트)의 볼 배급을 받은 손흥민이 상황에 따라 직접 해결사로 나서거나 도우미로 팀에 기여할 수 있다는 복안이다.사전 캠프에 최근 도착해 고지대에 적응 중인 황인범은 이날 솔트레이크시티 근교 해리먼의 자이언스 뱅크 트레이닝센터에서 한국 취재진과 만나 “몸이 거의 다 올라왔다. 한 주 한 주 갈수록 동작이 부드러워지는 걸 느낀다”면서 “다만 경기 감각은 경기를 뛰면서 올려야 하는 부분이다. (대회 전) 평가전 두 경기가 있다는 게 다행”이라고 덧붙였다.2022 카타르 대회 때 한국의 원정 16강 진출에 이바지했던 그는 이번 대회 목표가 “카타르 대회보다 더 높이 올라가는 것”이라고며 ‘첫 원정 월드컵 8강 진출’을 강조했다.한편 대표팀은 지난 19일 현지에 도착한 선발대에 이어 이날까지 손흥민과 조규성(미트윌란), 황희찬(울버햄프턴), 박진섭(저장) 등 해외파가 추가로 합류하면서 최종 26명 가운데 24명이 훈련에 들어갔다. 최근까지 소속팀 바이에른 뮌헨이 독일 컵대회를 치른 김민재는 27일 미국 캠프에 도착하고, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승전에 진출한 파리 생제르맹의 이강인은 가장 늦은 6월 1일 대표팀에 합류한다.