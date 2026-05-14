이강인마저 부상… 홍명보호 32강 ‘비상’

李 왼쪽 발목 다쳐 실내서 훈련

새달 월드컵 출전 문제없을 듯

김민재 무릎·황인범 인대 부상

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세줄 요약 이강인이 브레스트전에서 왼쪽 발목을 다쳐 PSG의 남은 리그 경기 두 경기에 나서지 못했다. 다행히 통증은 가벼워 월드컵 출전에는 큰 문제가 없을 전망이다. 그러나 김민재의 무릎 통증과 황인범의 발등 인대 손상까지 겹치며 홍명보호는 최종 명단 발표를 앞두고 부상 관리에 집중하고 있다. 이강인 왼쪽 발목 부상, PSG 남은 경기 결장

김민재 무릎 통증 호전, 황인범 발등 부상 지속

홍명보호 핵심 자원 잇단 이탈 우려 확산

2026-05-14 B6면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 출정을 앞둔 홍명보호에 부상 주의보가 내려졌다. 이번엔 대표팀 ‘플레이 메이커’ 이강인(파리 생제르맹·PSG)이 부상자 명단에 올랐다. 대표팀 핵심 자원의 부상이 속출하면서 홍명보 감독의 고심도 깊어지고 있다PSG는 13일 “이강인은 브레스트와 경기 도중 왼쪽 발목을 다쳐 앞으로 며칠 동안은 실내에서 훈련할 예정”이라고 밝혔다. 이강인은 팀의 올 시즌 정규리그 우승을 확정하는 남은 두 경기에 나서지 못한다. 지난 11일 브레스트와의 리그1 33라운드 홈 경기에서 전반 추가시간에 상대 페널티 지역 오른쪽으로 파고들다 수비수 발에 걸려 넘어진 게 부상으로 이어진 것으로 보인다. 다행히 가벼운 발목 통증 수준이어서 다음달 12일 개막하는 월드컵 출전에는 문제가 없을 전망이다.앞서 대표팀 수비 핵심 김민재(바이에른 뮌헨)의 무릎 부상 소식이 전해지면서 대표팀에 비상이 걸리기도 했다. 지난 10일 분데스리가 33라운드 볼프스부르크 원정 경기에서 무릎 통증을 호소했는데 예정했던 자기공명영상(MRI) 촬영도 취소할 정도로 상태가 많이 호전된 것으로 전해졌다. 자칫 부상이 심각했다면 월드컵 전체 계획을 망칠 수도 있었다.다만 대표팀 붙박이 중앙 미드필더인 황인범(페예노르트)의 부상은 여전한 고민거리다. 황인범은 지난 3월 네덜란드 프로리그 경기에서 오른쪽 발등을 밟혀 인대 손상 진단을 받았다. 그는 최근 국내로 돌아와 대표팀 의무팀과 피지컬 트레이너의 집중 관리를 받고 있다. 이는 홍 감독이 오는 16일 직접 발표하는 대표팀 최종 명단에 황인범을 포함하겠다는 의지로 풀이된다.