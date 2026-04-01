홍명보호 첫 조별리그 상대는 덴마크 누른 체코…공중볼 지향해 만만치 않아

이미지 확대 체코 축구대표팀 선수들이 1일(한국시간) 체코 프라하의 에페트 아레나에서 열린 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 결승에서 덴마크를 누르고 월드컵 본선 진출이 확정된 뒤 환호하고 있다. 프라하 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 체코 축구대표팀 선수들이 1일(한국시간) 체코 프라하의 에페트 아레나에서 열린 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 결승에서 덴마크를 누르고 월드컵 본선 진출이 확정된 뒤 환호하고 있다. 프라하 AP 연합뉴스

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홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 첫 번째로 만나게 될 상대가 체코로 정해졌다. 당초 예상됐던 덴마크보다 객관적 전력에서 밀린다는 평가를 받았지만 공중볼 등에서 강세를 보여 만만히 볼 수 없다는 분석이 나온다.체코(FIFA 랭킹 43위)는 1일(한국시간) 체코 프라하의 에페트 아레나에서 열린 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 결승에서 덴마크(20위)와 연장전 끝에 2-2로 비긴 뒤 열린 승부차기에서 3-1로 승리했다.2006년 독일 대회 이후 20년 만에 본선 진출의 기쁨을 누린 체코는 오는 6월12일 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움에서 한국과 조별리그 A조 1차전을 갖게 된다.체코슬로바키아 시절인 1934년 이탈리아 대회와 1962년 칠레 대회에서 각각 준우승하고 8강도 두 차례(1938·1990년) 진출했던 체코는 ‘체코’라는 이름으로는 2006년 독일 대회 때 유일하게 본선에 참가해 조별리그에서 탈락한 바 있다.한국과 체코의 남자 국가대표팀 간 맞대결은 역대 5차례 있었다. 1승 2무 2패로 한국이 근소하게 밀렸으나 직전 대결이 이미 10년 전(2016년 6월 친선경기·한국 2-1 승)이었던 터라 큰 의미를 두기는 어렵다.객관적 전력에서 덴마크에 밀린다는 평가를 받은데다 직전 경기인 아일랜드 전에서 승부차기까지 가는 바람에 체력적 열세를 보일 것이라는 예상과 달리 체코는 오히려 두 차례 리드를 잡고 마침내 본선 진출의 한을 풀었다.체코 대표팀에선 자국 리그 소속 선수가 절반가량을 차지하는 가운데 미드필더 토마시 소우체크(웨스트햄)와 유로(유럽선수권대회) 2020 득점 공동 1위(5골) 파트리크 시크(레버쿠젠) 등 빅리거가 곳곳에 있다.다만 체코는 덴마크에 비해 공격적인 성향이 약하고 수비에 중점을 두는 스리백을 쓰고 있다는 점이 눈에 띈다. 피지컬을 이용한 공중볼과 세트플레이에 능해 한국이 어려움을 겪을 수 있다는 전망도 나온다.