손흥민의 59번째 골… 차범근 넘어 새 전설되다

한국 남자축구 A매치 최다 득점

이미지 확대 한국 축구대표팀 주장 손흥민이 6일 경기 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 평가전에서 전반 6분 프리킥 골을 넣은 뒤 ‘찰칵 세리머니’를 하고 있다. 손흥민은 이 골로 한국 선수 A매치 최다 득점을 차범근 전 대표팀 감독의 58골에서 59골로 늘렸다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구대표팀 주장 손흥민이 6일 경기 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 평가전에서 전반 6분 프리킥 골을 넣은 뒤 ‘찰칵 세리머니’를 하고 있다. 손흥민은 이 골로 한국 선수 A매치 최다 득점을 차범근 전 대표팀 감독의 58골에서 59골로 늘렸다.

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세줄 요약 손흥민이 우즈베키스탄과의 친선경기에서 전반 6분 프리킥으로 선제골을 넣어 A매치 59호 골을 기록했다. 이 골로 차범근 전 감독의 한국 남자축구 최다골 기록을 47년 9개월 19일 만에 경신했고, 대표팀은 오세훈의 추가골을 더해 2-0으로 승리했다. 손흥민, 우즈베크전 프리킥 선제골로 59호 기록

차범근 대표팀 최다골 기록 48년 만에 경신

대표팀, 오세훈 추가골 더해 2-0 승리

2026-10-07 B6면

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손흥민(34·로스앤젤레스FC)이 축구대표팀 경기에서 59번째 골을 넣으며 한국 남자축구 역사를 새로 썼다. 1978년 12월 17일 차범근 전 대표팀 감독이 방콕 아시안게임에서 작성했던 최다골 기록을 47년 9개월 19일 만에 갈아치웠다.손흥민은 6일 경기 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선경기에서 전반 6분 오른발 프리킥으로 선제골을 터뜨렸다. 황희찬(30·샬케)이 중원에서 찔러준 패스를 이어받아 드리블하면서 상대 페널티아크 왼쪽에서 오른발로 슈팅한 공이 상대 선수 팔에 맞아 핸드볼 반칙으로 프리킥이 주어졌고, 손흥민이 키커로 나서 수비벽을 피해 오른발로 낮게 깔아 차 골문 오른쪽 구석으로 찔러 넣었다.손흥민은 한국 국가대표로 통산 151번 출전해 59골, 차 전 감독은 136경기에 출전해 58골을 넣었다. 여자 선수까지 포함한 한국인 A매치 최다 골 기록은 지소연(수원FC위민)이 가진 76골(182경기)이다.2010년 12월 30일 시리아와의 평가전으로 A매치 데뷔전을 치른 손흥민은 이듬해 1월 18일 아시안컵 조별리그 인도전에선 왼발 슈팅으로 첫 득점하며 손흥민 시대의 서막을 알렸다. 월드컵은 2014 브라질 대회를 시작으로 올해 북중미 대회까지 4회 연속 본선 무대를 누비며 3골을 기록했다. 브라질 대회 알제리와의 조별리그 3차전(2-4 패)에서 생애 첫 월드컵 득점을 올렸고, 2018 러시아 대회에선 멕시코와의 조별리그 2차전(1-2 패)과 독일과의 3차전(2-0 승)에서 각각 한 골씩을 넣었다. 월드컵 3골은 은퇴한 안정환, 박지성과 더불어 한국 선수 역대 최다 득점 공동 1위에 해당한다.손흥민의 득점으로 전반을 1-0으로 마친 대표팀은 후반 들어 더 매섭게 몰아쳤고, 후반 15분 오세훈(27·시미즈)이 머리로 추가 골을 터뜨렸다.앞선 세 차례 평가전에서 1승 1무 1패의 성적을 내 계약 연장을 두고 위기에 몰렸던 로베르트 모레노 대표팀 임시 감독은 팀의 2-0 승리로 모처럼 웃었다.