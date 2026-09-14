[포토] 모레노 축구 대표팀 감독, 취임 기자회견

세줄 요약 한국 축구대표팀 임시 사령탑 모레노 감독은 첫 명단 발표에서 눈빛과 현재 기량, 국가대표가 되겠다는 열망을 선발 기준으로 제시했다. 9~11월 A매치 6경기를 지휘하며, 성과에 따라 정식 감독 승격 가능성도 열렸다. 모레노 감독, 대표팀 선발 기준으로 눈빛과 현재 기량 강조

국가대표 열망과 균형 잡힌 플레이어 선호 입장 제시

9~11월 A매치 6경기 성과 따라 정식 감독 가능성

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한국 축구대표팀을 ‘임시 사령탑’으로 지휘할 로베르트 모레노(스페인) 감독은 태극전사 선발의 기준으로 ‘눈빛’과 ‘현재 기량’을 꼽았다.모레노 감독은 3개월짜리 ‘임시 감독’이다. 그와 대한축구협회의 계약기간은 11월 27일까지다.9∼10월 열리는 A매치 4경기, 그리고 11월 A매치 2경기 등 6경기에서 태극전사들을 지휘한다.하지만 그가 맡은 임무는 가볍지 않다. 모레노호 대표팀이 이 6경기에서 시원한 경기력으로 좋은 결과를 낸다면, 2026 북중미 월드컵에서 처참한 실패를 맛보고서 바닥까지 추락한 한국 축구가 빠르게 정상 궤도로 돌아오는 데에 긍정적인 동력으로 작용할 터다.만약 이 6경기에서 좋은 성적을 낸다면, 모레노 감독은 정식 감독으로 ‘승격’하게 될 수도 있다.그래서 모레노 감독이 14일 첫 대표팀 명단 발표와 취임 기자회견을 겸한 자리에서 한국 선수들에게 던진 메시지는 중요하다.모레노 감독은 엘리트 선수 경력 없이 ‘전술 분석가’로 시작해 지금의 자리에 오른 인물이다.‘4-4-2’ 전술 하나만을 소재로 책을 한 권 쓸 정도의 ‘전술가’로 유명하지만, 그 역시 국가대표팀에 헌신하겠다는 ‘열망’을 선발의 우선 조건 중 하나로 제시했다.모레노 감독은 “균형 잡힌 선수를 좋아한다. 공격과 수비 모두 잘하는 선수가 좋다”면서 “눈을 마주쳤을 때 국가대표가 되겠다는 열망이 느껴져야 한다”고 말했다.북중미 월드컵에서 선수단의 선수 컨디션 관리 능력, 홍명보 전 감독의 전술 역량 부족 등이 도마 위에 올랐다. 여기에 더해 선수단의 내부 분위기가 안 좋았던 점도 실패의 원인으로 지적됐다.선수들에게 바라는 국가대표로서의 자세를 설명하던 모레노 감독은 열 살 아들이 축구하다가 발목을 다쳐 한 달 동안 축구를 못 해 힘들어한 사연을 소개하기도 했다.그는 “아들에게 해 준 얘기를 선수들에게도 해주고 싶다. 넘어졌다면 다시 그냥 일어서면 된다. 굳이 앞서서 한 달 후를 생각할 필요는 없다. ‘지금’에 집중하며, 한 발씩 나아가면 된다”고 말했다.모레노 감독은 “과거가 아닌 지금의 실력이 대표팀에 뽑힐 기회를 가져다줄 것”이라고도 했다.선수 이름값보다는 철저히 ‘현재 기량’을 놓고 선수들을 평가하겠다는 얘기다. 어찌 보면 당연한 얘기지만, 끝까지 이 명제에 따라 선수를 선발하는 감독은 의외로 드물다.