‘멀티 골’ 대전 주민규, K리그1 28라운드 MVP

세줄 요약 대전하나시티즌 주민규가 FC안양전에서 멀티 골을 터뜨리며 팀의 3-2 승리를 이끌고 K리그1 28라운드 MVP에 선정됐다. 후반 3분 동점골과 후반 30분 페널티킥 결승골로 승부를 뒤집었고, 대전은 2연승과 함께 6위로 올라섰다. 주민규, 안양전 멀티 골로 라운드 MVP 선정

후반 동점골과 결승골로 대전 3-2 승리 견인

대전 2연승, 6위 상승과 베스트 팀 연속 선정

이미지 확대 프로축구 대전하나시티즌 공격수 주민규. 한국프로축구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로축구 대전하나시티즌 공격수 주민규. 한국프로축구연맹 제공

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멀티 골로 프로축구 대전하나시티즌의 연승을 이끈 스트라이커 주민규가 K리그1 28라운드 ‘최고의 별’로 선정됐다.한국프로축구연맹은 지난 9일 대전월드컵경기장에서 FC안양을 상대로 두 골을 터뜨려 대전의 3-2 승리를 견인한 주민규를 K리그1 2026 28라운드 최우수선수(MVP)로 선정했다고 11일 밝혔다.주민규는 이 경기 후반 3분 이명재의 크로스를 슬라이딩하며 마무리해 1-1 동점을 만들었고, 후반 30분엔 페널티킥으로 상대 골망을 흔들며 승부를 뒤집었다. 주민규의 활약을 앞세운 대전은 2연승을 거두며 6위(승점 38)에 올랐다.대전과 안양의 경기는 베스트 매치로 뽑혔고, 대전은 두 라운드 연속 베스트 팀에 선정됐다.라운드 베스트11로는 공격수 주민규와 무고사(인천), 미드필더 이동경(울산), 이유현(강원), 밥신(대전), 최병욱(제주)이 각각 이름을 올렸다.수비수는 이명재(대전), 세레스틴(제주), 후안 이비자(인천), 심상민(울산), 골키퍼에는 김동헌(인천)이 선정됐다.