중국 칭다오 유소년 축구단 초청…친선 경기 및 중부권 주요 관광지 답사

세줄 요약 충북 중부권 관광협의회가 중국 칭다오 유소년 축구단과 관계자 15여명을 초청해 진천에서 3박 4일간 친선 축구 교류와 관광지 팸투어를 진행했다. 참가자들은 예선 풀리그, 결승전, 합동 훈련을 함께하며 우호를 다졌고, 농다리와 국가대표선수촌, 한독의약박물관 등을 둘러보며 체류형 관광 상품 가능성을 살폈다. 중국 칭다오 유소년팀 초청, 한중 친선 교류

진천서 경기·합동훈련, 우호와 협력 확대

농다리·선수촌·박물관 답사, 체류형 관광 확인

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충북 진천군에서 특수목적관광(SIT) 및 체류형 관광 활성화를 위한 ‘한·중 유소년 친선 축구 교류 및 관광지 팸투어’가 열렸다.충북 중부권 관광협의회가 주최하고 케이씨문화관광협회가 운영을 맡은 이번 행사는 지난달 24~27일 3박 4일간 중국 칭다오 지역 유소년 축구단 및 관계자 15여명을 초청해 진행됐다.참가한 중국 유소년 선수단은 국내 유소년팀들과 예선 풀리그 및 결승전, 합동 훈련을 진행하며 축구를 통한 우호 교류의 시간을 가졌다. 또한, 진천 농다리, 국가대표선수촌, 음성 한독의약박물관 등 중부권 주요 관광지와 특화 산업 콘텐츠를 체험하며 체류형 관광 상품으로서의 가능성을 확인했다.케이씨문화관광협회 관계자는 “이번 팸투어는 스포츠 인프라와 관광 자원을 연계해 고부가가치 관광 생태계를 조성하는 뜻깊은 계기가 되었다”며 “앞으로도 해외 스포츠 및 교류 단체를 지속적으로 유치할 수 있도록 체계적인 인바운드 관광 역량을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.