선수 교체 막은 심판… 강원, ACLE 본선행 ‘물거품’

강원FC, AFC에 정식 이의 제기

이미지 확대 정경호 감독 닫기 이미지 확대 보기 정경호 감독

세줄 요약 강원FC가 ACLE 예선 연장전에서 심판진의 잘못된 교체 규정 해석 탓에 감바 오사카에 0-1로 패했다. 강원은 연장 시작 전 2명 교체를 시도했으나 불허됐고, 뒤늦게 허용됐을 때는 이미 실점한 뒤였다. 구단은 AFC에 항의와 정식 이의 제기를 했다. 심판의 교체 규정 오해로 강원 본선행 좌절

연장전 2명 교체 불허 뒤 뒤늦은 허용

감바 오사카에 0-1 패, AFC에 이의 제기

2026-08-13 B6면

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심판진의 잘못된 규정 해석으로 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 본선행이 좌절된 프로축구 K리그1 강원FC가 AFC에 정식 이의 제기서를 발송했다.강원 구단 관계자는 12일 “ACLE 예선 경기에서 우리가 교체 카드를 제대로 활용하지 못한 것과 관련해, 규정에 따라 2시간 이내에 AFC에 약식으로 항의했다”라면서 “이어 역시 규정에 따라 24시간 안에 정식 이의 제기서까지 보냈다”고 밝혔다. 강원 측이 문제 삼은 사건은 전날 강릉종합운동장에서 열린 강원과 감바 오사카(일본)의 2026~27 ACLE 예선 경기 연장 전반에 벌어졌다.전·후반 정규 90분 동안 0-0의 팽팽한 승부를 펼친 강원의 정경호 감독은 연장전 시작 전 체력 고갈로 움직임이 무뎌진 선수 2명을 동시 교체하며 승부수를 띄우려 했다. 앞서 정규 시간 3차례에 걸쳐 선수 3명을 교체한 강원은 잔여 2명의 교체 카드와 더불어 연장전 돌입에 따른 추가 교체 카드까지 더해 총 3명까지 새로운 선수를 그라운드에 투입할 수 있었다.그러나 요르단 출신의 대기심은 “연장전에서는 1회의 기회에 선수 1명만 교체할 수 있다”는 잘못된 규정 해석을 내놓으며 정 감독의 ‘2명 교체’ 요청을 불허했다. 이에 강원 측은 부심에게 교체 규정을 설명하며 항의했으나, 대기심은 스스로 관련 규정을 확인하지 않고 구단 측에 ‘심판 평가관과 경기 감독관으로부터 규정 확인을 받아오라’고 맞섰다. 여기에 심판 평가관은 ‘경기를 보느라 바쁘다’는 이유로 협조를 거부했다.애초 오른쪽 풀백 강준혁을 교체하려 했던 정 감독은 대기심의 잘못된 규정 해석에 결국 그를 연장전에도 기용했고, 연장 13분 나와타 가쿠가 지친 강준혁을 따돌려내며 결승골을 터뜨렸다. 대기심이 규정에 따라 2명의 선수 교체를 허용했더라면 체력적 우위에 있는 김도현이 나와타를 봉쇄했을 수도 있었다.심판진은 뒤늦게 선수 교체 규정 판단이 잘못됐음을 인정하고 연장 전반 15분 뒤늦게 강원의 선수 교체를 허용했지만, 이미 실점해 승부의 추가 오사카 쪽으로 기운 뒤였다. 강원은 만회 골을 위해 사력을 다했지만, ‘지키는 축구’에 들어간 오사카의 수비벽을 뚫어내지 못하고 결국 0-1로 패했다. 강원은 이번 패배로 아시아 클럽대항전의 최고 무대인 ACLE에 진출하지 못하고 2부 격인 챔피언스리그2(ACL2)로 내려갔다.강원의 항의가 받아들여진다고 해도 AFC가 경기 결과까지 뒤집을 가능성은 매우 낮다. 강원 관계자는 “그래도 절차 안에서 목소리는 내야 한다고 생각해 항의 절차를 진행 중”이라고 말했다.이 경기 주·부심은 카타르, 심판 평가관은 우즈베키스탄, 경기 감독관은 중국인이다.