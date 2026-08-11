K리그2 성남FC 사령탑에 김해운 단장…“무거운 마음과 책임감에 수락”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

K리그2 성남FC 사령탑에 김해운 단장…“무거운 마음과 책임감에 수락”

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-08-11 16:50
수정 2026-08-11 16:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 성남FC, 성적 부진 책임으로 전경준 감독 경질
  • 단장 김해운 새 감독 선임, 구단 비상체제 전환
  • 골키퍼 출신 한국인 두 번째 K리그 감독 탄생
이미지 확대
김해운 성남FC 신임 감독. 구단 제공
김해운 성남FC 신임 감독. 구단 제공


성적 부진 책임을 물어 전경준 감독을 경질한 프로축구 K리그2 성남FC가 김해운(52) 단장에게 사령탑을 맡겼다. 김 단장은 한국인 골키퍼 출신으로는 두 번째로 K리그 감독이 됐다.

성남 구단은 11일 김 단장을 새 감독으로 선임했다고 발표했다.

앞서 성남은 승점 20(4승 8무 6패)으로 17개 팀 중 12위에 처져 있던 지난 4일 2년 가까이 팀을 지휘해 온 전 감독과 계약을 해지하고 새 사령탑을 찾아왔다.

골키퍼 출신으로 K리그 감독을 맡는 한국인 지도자는 1982년 한국 프로축구 출범 당시 할렐루야축구단을 이끌었던 고(故) 함흥철 감독 이후 김 감독이 두 번째다. 외국인으로는 FC서울을 이끌었던 세놀 귀네슈(튀르키예) 감독이 선수 시절 골키퍼로 활약했다.

김 신임 감독은 1996년 성남FC의 전신인 성남 일화(당시 천안 일화)에서 프로 데뷔해 2008년까지 13시즌 동안 성남에서만 뛴 ‘원클럽맨’이다. K리그 140경기를 포함해 플레이오프, 리그컵을 합쳐 통산 201경기를 성남에서 뛰었다.

은퇴 후 2010년 전주 영생고 골키퍼 코치로 지도자 생활을 시작한 그는 허난 전예(중국), 경남FC, 성남, 부천, 제주 유나이티드(현 제주 SK) 등에서 골키퍼를 지도했다.

성남에 따르면 김 감독은 행정가로서 구단 비전을 이어가고자 감독직 요청을 고사해 오다 결국 어렵게 받아들였다.

김 감독은 구단을 통해 “성남FC는 내 축구 인생의 전부이자 가장 큰 자부심”이라면서 “팀이 처한 어려운 상황을 외면할 수 없어 무거운 마음과 책임감으로 이 자리에 섰다”고 밝혔다.
박성국 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
성남FC가 전경준 감독을 경질한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로