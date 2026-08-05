축구 대표팀, 임시 감독 체제로 9월 에콰도르·우루과이 평가전

세줄 요약 홍명보 전 감독 사퇴로 사령탑이 비어 있는 한국 축구대표팀이 임시 감독 체제로 9월과 10월 남미·아시아 강호들과 평가전을 치른다. 9월 24일 에콰도르, 28일 우루과이를 상대하고 10월에는 베네수엘라와 우즈베키스탄을 만난다. 임시 감독 체제로 9월 평가전 2경기 확정

에콰도르·우루과이 상대, 10월 2경기 추가

경기 장소·시간은 협의 후 추후 발표

이미지 확대 2023년 3월 한국과 우루과이와 친선경기 모습. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 2023년 3월 한국과 우루과이와 친선경기 모습. 대한축구협회 제공

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홍명보 전 감독의 사퇴로 사령탑이 비어 있는 한국 축구대표팀이 9월 남미 강호들과 평가전을 치른다.대한축구협회는 5일 “대표팀이 오는 9월 국내에서 개최되는 친선경기에서 남미의 에콰도르, 우루과이를 상대한다”고 밝혔다. 대표팀은 추석 연휴 직전인 9월 24일 에콰도르와 대결한 뒤 28일 우루과이와 맞붙는다.이어 10월에는 베네수엘라(2일)와 우즈베키스탄(6일)을 차례로 만난다.대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 무기력한 경기력으로 조별리그에서 탈락한 책임을 지고 홍 전 감독이 물러나면서 임시 감독 체제로 이번 4차례 평가전을 치르게 됐다.한국(32위)보다 FIFA 랭킹이 7계단 앞선 25위 에콰도르는 이번 월드컵 조별리그에서 독일을 꺾으며 32강에 올랐으나, 공동 개최국 멕시코에 패해 대회를 마쳤다. 한국과는 역대 두 차례 맞붙어 1승 1패를 기록했다. 마지막으로 만났던 2010년 5월 서울 친선전에서는 한국이 2-0으로 이겼다.FIFA 랭킹 20위 우루과이는 남미 전통의 강호다. 다만 이번 월드컵에서는 스페인, 카보베르데에 이어 조별리그 3위에 머물러 32강 진출에는 실패했다.한국은 우루과이와 역대 10경기를 치러 1승 2무 7패 열세에 놓였다. 가장 최근 경기였던 2023년 3월 서울 친선전에서도 한국이 1-2로 졌다.월드컵 본선에서는 세 차례 맞붙어 1무 2패를 기록했다. 1990 이탈리아 대회 조별리그에선 0-1로 졌고, 2010 남아프리카공화국 대회 16강에선 1-2로 무릎을 꿇었다. 마지막 2022 카타르 대회 조별리그에서는 0-0으로 승부를 내지 못했다.9~10월 친선전 4경기 개최 장소와 시간은 현재 협의 중으로 추후 발표될 예정이다.