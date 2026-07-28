사령탑 공석 한국 축구 대표팀, 10월 베네수엘라·우즈베키스탄 친선전

세줄 요약 사령탑이 공석인 한국 축구대표팀이 10월 A매치 기간 베네수엘라, 우즈베키스탄과 국내 친선전을 치른다. 대한축구협회는 10월 2일 베네수엘라전, 6일 우즈베키스탄전을 확정했고 장소와 시간은 추후 발표할 예정이다. 9월 두 경기 상대는 아직 협의 중이다. 10월 A매치 상대 베네수엘라·우즈베키스탄 확정

사령탑 공석 속 임시 감독 체제 가능성

9월 친선전 상대는 아직 협의 중

이미지 확대 승리 결의 다지는 한국 축구 대표팀 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 한국 선수들이 경기 시작 전 머리를 맞대고 승리를 다짐하고 있다. 2026.6.12 사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 승리 결의 다지는 한국 축구 대표팀 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 한국 선수들이 경기 시작 전 머리를 맞대고 승리를 다짐하고 있다. 2026.6.12 사포판 연합뉴스

FIFA 랭킹 60위의 우즈베키스탄은 북중미월드컵을 통해 본선 무대를 처음 밟았다. 조별리그에서 콜롬비아, 포르투갈, 콩고민주공화국과 경쟁했으나 32강 진출에는 실패했다.

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홍명보 전 감독의 사퇴로 사령탑이 공석인 한국 축구대표팀(FIFA 랭킹 32위)이 10월 A매치 기간 베네수엘라, 우즈베키스탄과 맞붙는다.대한축구협회는 오는 9월과 10월 국내에서 개최되는 ‘하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기’ 중 10월 2경기의 상대를 확정, 28일 발표했다.대표팀은 오는 10월 2일 베네수엘라와 친선전을 치른 뒤 6일 우즈베키스탄을 상대한다. 두 경기의 개최 장소와 시간은 추후 발표할 예정이다.남미팀인 베네수엘라는 FIFA 랭킹 47위로 2026 북중미월드컵 남미지역 예선에서 최종 8위로 본선 진출에는 실패했다. 한국은 베네수엘라를 2014년 9월 5일 부천에서 열린 친선전에서 단 한 차례 만나 이동국의 2골을 앞세워 3-1로 이겼다.한국은 우즈베키스탄과 역대 16차례 맞대결에서 11승 4무 1패로 우위를 기록 중이다. 가장 최근의 맞대결은 2018년 11월 10일 호주 브리즈번에서 개최된 친선경기로, 한국이 4-0으로 이겼다.확정된 10월의 두 경기에 앞서 9월에 열릴 두 차례 친선경기 상대는 현재 협의 중이며, 세부적인 합의가 마무리되는 대로 발표할 예정이다.다만 대표팀은 감독 공석 사태에 따라 임시 감독 체제로 친선전을 치를 전망이다.