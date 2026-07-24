‘팀 K리그’ 기성용·이승우·이동경, 맨시티 친선전 출격

세줄 요약 한국프로축구연맹이 8월 5일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 맞붙을 팀 K리그 24인 명단을 발표했다. 기성용, 이승우, 이동경, 무고사, 야고가 포함됐고, 팬 투표로 뽑힌 손정범도 합류했다. 팀 K리그 24인 명단, 맨시티전 출전 확정

기성용·이승우·이동경 등 핵심 자원 포함

팬 투표 손정범 합류, 전 포지션 구성 완료

이미지 확대 2026 쿠팡플레이 시리즈 팀 K리그 24인 선수 명단. 한국프로축구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 쿠팡플레이 시리즈 팀 K리그 24인 선수 명단. 한국프로축구연맹 제공

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잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 강호 맨체스터 시티(맨시티)에 맞설 K리그 대표 선수단이 확정됐다.한국프로축구연맹은 8월 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열리는 2026 쿠팡플레이 시리즈 맨시티와 경기에 나설 24명의 팀 K리그 명단을 24일 발표했다.선수단은 팀 K리그 코치진인 정정용 감독(전북 감독)과 정경호 코치(강원 감독), 연맹 기술위원회(TSG)의 협의를 거쳐 K리그1을 대표하는 선수들로 구성됐다.구단별 2명씩 선발하는 것을 원칙으로 했으며, 이 기간 바이에른 뮌헨과 친선경기가 있는 제주 SK에서는 1명만 선발했다.공격수에는 현재 8골로 K리그1 득점 공동 선두인 무고사(인천)와 야고(울산)가 선발됐다. 갈레고(부천), 이동경(울산), 이승우(전북)도 맨시티 선수들과 겨룬다.미드필더에는 K리그1 도움 선두 마테우스(안양·5도움)를 비롯해 기성용(포항), 김대원(강원), 김봉수(대전), 김주찬(김천), 문민서(광주), 박태준(김천), 하승운(광주)이 선발됐다.수비수진은 김문환(대전), 이기혁(강원), 권경원(안양), 김륜성(제주), 안태현(부천), 야잔(서울), 어정원(포항), 후안 이비자(인천)로 구축됐다.골문은 구성윤(서울)과 송범근(전북)이 지킨다.여기에 팬 투표로 선발된 ‘쿠팡플레이 영플레이어’ 손정범(서울)이 미드필더로 합류했다.