대한체육회, 이용수 축구협회 부회장 직무대행 승인…회장 선거 속도 낼 듯

세줄 요약 대한체육회가 이용수 축구협회 부회장의 직무대행 인준을 승인했다. 정몽규 전 회장 사임 뒤 약 2주 만의 결정으로, 공전하던 축구협회 운영과 차기 회장 선거 준비가 다시 속도를 낼 전망이다. 다만 정관 개정과 선거 규정 정비는 직무대행 권한 범위와 절차를 두고 법률 검토가 필요한 상태다. 대한체육회, 이용수 직무대행 인준 승인

정몽규 사임 뒤 공전하던 협회 운영 재개

차기 회장 선거 준비 속도 전망

이미지 확대 대한체육회 임시대의원총회 참석한 이용수 대한축구협회 부회장 이용수 대한축구협회 부회장이 16일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 2026 대한체육회 임시대의원총회에 참석해 있다. 2026.7.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대한체육회 임시대의원총회 참석한 이용수 대한축구협회 부회장 이용수 대한축구협회 부회장이 16일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 2026 대한체육회 임시대의원총회에 참석해 있다. 2026.7.16 연합뉴스

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대한축구협회가 대한체육회의 인준을 받아 이용수 부회장 직무대행 체제로 전환했다. 정몽규 전 회장 사임 이후 지연됐던 차기 회장 선거 준비에도 속도가 붙을 전망이다.22일 체육계에 따르면 대한체육회는 지난 20일 이용수 부회장의 직무대행 인준을 승인했다. 지난 6일 정몽규 전 축구협회장이 사임한 뒤 약 2주 만이다. 체육회 관계자는 “그동안 체육계 현안이 많았고, 지난 16일 체육회 선거제도 규정 개정안과 관련한 임시대의원총회가 있었다. 이에 따라 직무대행 인준이 조금 늦어졌다”고 설명했다.정 전 회장의 빈자리를 이용수 직무대행이 채우면서 축구협회도 공전 상태에 빠진 축구협회 차기 회장 선거 준비도 재개될 전망이다.2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 한국 축구대표팀이 32강에 탈락하면서 정부는 K-축구혁신위원회를 출범시키며 축구협회 개혁에 나섰다. 체육회는 지난 16일 선거 관련 정관을 개정해 종목 단체별 회장 선거인단을 대폭 확대했다. 축구협회는 체육회 회원종목단체 규정에 맞춰 정관과 회장 선거관리 규정을 개편해야 한다.다만 이용수 부회장이 직무대행 인준을 승인받았어도, 정관 개정 등 주요 안건을 직무대행 권한으로 처리할 수 있는지는 명확하지 않다. 축구협회는 개편 범위와 절차를 놓고 법률 검토를 진행 중인 것으로 전해졌다.