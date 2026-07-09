다시 뛰는 한국 축구…아시안게임 남녀 대표 명단 확정

세줄 요약 대한축구협회가 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 남녀 축구 대표 23명씩을 발표했다. 남자팀은 배준호, 양민혁, 김지수 등 유럽파 9명과 K리거 14명으로 꾸렸고, 여자팀은 지소연과 김혜리 등 베테랑을 중심으로 WK리그 선수 20명을 포함했다. 아시안게임 남녀 축구 대표 최종 명단 확정

남자팀, 유럽파 9명 포함한 최정예 구성

여자팀, 지소연·김혜리 중심 WK리그 주축

이미지 확대 지난달 21일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에서 훈련 중인 배준호. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 21일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에서 훈련 중인 배준호. 대한축구협회 제공

이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 대표팀에 합류한 이기혁(왼쪽부터), 양현준, 엄지성. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 대표팀에 합류한 이기혁(왼쪽부터), 양현준, 엄지성. 대한축구협회 제공

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2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 한국 남녀 축구 국가대표팀의 최종 명단이 확정됐다.대한축구협회는 오는 9월 개막하는 아시안게임에 출전할 남녀 국가대표팀 23인의 최종 엔트리를 9일 발표했다.이민성 감독이 지휘하는 남자 아시안게임 대표팀(U-23)은 잉글랜드 무대에서 활약 중인 선수들이 대거 포진했다. 배준호(스토크시티), 양민혁(토트넘), 김지수(브렌트퍼드) 등 유럽파 9명이 이름을 올렸고, K리거 14명이 승선했다.남자 축구는 아시안게임 우승 시 병역 면제 혜택이 주어지는 만큼, 군 미필 선수를 중심으로 최정예 전력을 꾸렸다.배준호는 지난 시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 스토크시티에서 공식전 45경기에 출전해 3골 3도움을 기록한 U-23 대표팀 핵심 공격수다. 중앙 수비수 김지수는 한국인 최연소 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 데뷔 기록을 세운 기대주다.잉글랜드 뉴캐슬 유나이티드에서 뛰는 2007년생 박승수가 최연소로 대표팀에 합류했고, 지난해 FIFA U-20 월드컵 주역인 신민하(강원)와 배현서(경남)도 다시 호흡을 맞춘다.23세 초과 선수인 와일드카드 3장은 양현준(셀틱), 엄지성(스완지 시티), 이기혁(강원)으로 채웠다.신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 올해 아시안컵과 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 예선 등에서 발을 맞춘 선수들을 주축으로 구성했다.지소연과 김혜리 등 베테랑들이 변함없이 승선한 가운데, 23명 중 20명이 WK리그 소속 선수로 채워졌다.해외파로는 캐나다 무대의 추효주, 정민영(이상 오타와 래피드)과 노르웨이에서 뛰는 공격수 정다빈(스타베크)이 이름을 올렸다.◇ 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 국가대표팀 명단(23명)*WC : 와일드카드▲ GK = 김민승(파주 프런티어FC), 김준홍(수원 삼성), 이승환(충북청주FC)▲ DF = 김지수(브렌트포드FC·잉글랜드), 강민준(포항 스틸러스), 박경섭(인천 유나이티드), 박성훈(FC서울), 배현서(경남FC), 신민하(강원FC), 최석현(울산HD), 최우진(전북 현대)▲ MF = 박승수(뉴캐슬 유나이티드·잉글랜드), 배준호(스토크시티FC·잉글랜드), 양현준(셀틱FC·스코틀랜드, WC), 엄지성(스완지 시티·잉글랜드, WC), 양민혁(토트넘 홋스퍼·잉글랜드), 이현주(FC아로카·포르투갈), 강상윤(전북 현대), 이기혁(강원FC, WC), 이승원(강원FC), 황도윤(FC서울)▲ FW = 김명준(KRC 헹크·벨기에), 이영준(그라스호퍼 클럽·스위스)◇ 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 국가대표팀 명단(23명)▲ GK = 김경희(수원FC), 김민정(인천 현대제철), 류지수(세종 스포츠토토)▲ DF = 추효주(오타와 래피드FC·캐나다), 고유진, 정유진(이상 인천 현대제철), 김혜리, 한다인(이상 수원FC), 노진영, 장슬기(이상 경주 한수원), 이민화(화천KSPO)▲ MF = 정민영(오타와 래피드FC·캐나다), 강태경, 김민지(이상 서울시청), 강채림(강진 스완스), 박예나(문경 상무), 박혜정(인천 현대제철), 지소연, 윤수정, 최유리(이상 수원FC), 현슬기(경주 한수원)▲ FW = 정다빈(스타베크 포트발·노르웨이), 손화연(강진 스완스)