월드컵 경험한 이기혁·엄지성·양현준, 아시안게임 대표팀 합류

세줄 요약 2026 북중미월드컵을 밟은 이기혁, 양현준, 엄지성이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 와일드카드로 선발됐다. 이민성 감독은 세 자리를 이들로 채워 U-23 대표팀 전력을 강화했고, 한국은 4연패와 병역 혜택을 함께 노린다. 월드컵 경험자 3명, 아시안게임 와일드카드 합류

이민성 감독, U-23 대표팀 전력 보강 결정

한국, 아시안게임 4연패와 병역 혜택 도전

이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 대표팀에 합류한 이기혁(왼쪽부터), 양현준, 엄지성. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 대표팀에 합류한 이기혁(왼쪽부터), 양현준, 엄지성. 대한축구협회 제공

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 무대를 경험한 이기혁(26·강원), 양현준(셀틱), 엄지성(스완지시티·이상 24)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 와일드카드로 선발됐다.8일 축구계에 따르면 대한축구협회는 지난 1일 세 선수가 포함된 아시안게임 남자 축구 대표팀 23인의 최종 명단을 대한체육회에 제출했다. 아시안게임 남자축구는 23세 이하(U-23) 선수만 출전할 수 있지만, 3명에 한해 연령 제한과 상관 없이 선수를 뽑을 수 있다.이민성 U-23 대표팀 감독은 와일드카드 세 자리를 이기혁, 양현준, 엄지성으로 채워 전력을 강화했다.새로 합류한 세 선수 모두 북중미월드컵 본선 그라운드를 누볐다. 이기혁은 조별리그 3경기 모두 스리백 수비라인의 왼쪽 스토퍼로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 엄지성은 체코·멕시코전에, 양현준은 멕시코전에 교체 출전했다.이기혁은 센터백과 수비형 미드필더, 풀백을 소화할 수 있고, 엄지성은 좌우 측면 공격수와 중앙 2선 공격수로 활용할 수 있다. 양현준은 윙어와 윙백에서 활약한다.2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방, 2022년 항저우 대회에서 금메달을 획득한 한국 축구는 이번 대회에서 4연패에 도전한다.아시안게임에서 우승하면 선수들은 병역 혜택을 받는다. 이기혁과 양현준, 엄지성 모두 군 미필이다.