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정몽규 물러난 날, K축구 혁신위 첫발

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-07-06 23:44
수정 2026-07-06 23:44
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축구협회 정 회장, 13년 만에 사퇴
유승민·박지성, 혁신위 공동위원장

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박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장
박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장


정몽규 대한축구협회 회장이 자리에서 물러났다. 한국 축구의 새판을 짜기 위한 움직임이 빨라지고 있다.

정 회장은 6일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 마지막 임원 회의를 주재한 뒤 사임서를 제출했다. 이로써 2013년 1월 제52대 회장으로 취임한 뒤 4선을 지낸 정 회장의 시대도 13년 만에 막을 내리게 됐다.

정 회장은 이미 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막을 앞두고 사의를 표명했고 대회 폐막 이후 사임할 예정이었다. 그러나 한국 대표팀이 월드컵 조별리그에서 탈락하며 32강 진출에 실패한 뒤 비판 여론이 들끓으면서, 조직을 정상화하기 위해 사퇴 시기를 앞당긴 것으로 풀이된다.

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유승민 K-축구 혁신위원회 공동위원장
유승민 K-축구 혁신위원회 공동위원장


정 회장은 사퇴 인사말을 통해 “대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸지만 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했다”면서 “모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분이며 모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임”이라고 밝혔다.

축구협회는 정관에 따라 부회장 중 1명이 대한체육회의 인준을 받아 회장 직무를 대행하는 체제로 즉각 전환한다. 차기 회장은 60일 이내에 새로 선출해야 한다.

이날 한국 축구의 새 판을 짤 ‘케이(K)-축구 혁신위원회’도 첫발을 뗐다. 유승민 대한체육회장과 박지성 전 전북 현대 테크니컬 디렉터가 공동위원장을 맡았으며, 김승희 축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 이영표 KBS 해설위원, 박주호 tvN 스포츠 해설위원 등이 참여한다.
류재민 기자
세줄 요약
  • 정몽규 회장 사임, 13년 축구협회 시대 종료
  • 대표팀 탈락 뒤 비판 확산, 사퇴 시기 앞당김
  • 축구협회 직무대행 체제 전환, 새 회장 선출
2026-07-07 B6면
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