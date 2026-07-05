윤정환 인천 감독 “대표팀은 아직 내 위치 아냐…마음 아프고 씁쓸”

세줄 요약 윤정환 인천 감독은 한국 축구대표팀 차기 사령탑 후보로 거론되지만 아직 자신이 갈 수 있는 위치는 아니라고 말했다. 월드컵 탈락 뒤 감독의 마음은 아프고 씁쓸하다며, 직접 그 자리에 서 보지 않으면 모를 감정이라고 했다. 대표팀 차기 감독 후보 거론에 선 긋기

월드컵 탈락에 감독의 마음 아픔과 씁쓸함

인천 지휘 아래 승격 뒤 리그 6위 출발

이미지 확대 2부 강등 1년 만에 승격시킨 윤정환 감독 26일 오후 인천시 중구 도원동 인천축구전용경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2025 36라운드 인천유나이티드와 경남FC의 경기에서 3대 0으로 승리, 조기 우승과 강등 1년 만에 다이렉트 승격을 확정한 윤정환 인천 감독이 서포터즈를 향해 감사 인사를 하고 있다. 2025.10.26/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 2부 강등 1년 만에 승격시킨 윤정환 감독 26일 오후 인천시 중구 도원동 인천축구전용경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2025 36라운드 인천유나이티드와 경남FC의 경기에서 3대 0으로 승리, 조기 우승과 강등 1년 만에 다이렉트 승격을 확정한 윤정환 인천 감독이 서포터즈를 향해 감사 인사를 하고 있다. 2025.10.26/뉴스1

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윤정환 인천 유나이티드 감독이 한국 축구대표팀 차기 감독 세평과 관련해 “아직 제가 갈 수 있는 위치는 아니다”라며 선을 그었다.윤 감독은 5일 서울월드컵경기장에서 열리는 FC서울과의 K리그1 16라운드를 앞두고 취재진과 만나 “국가대표 감독이 되는 게 항상 꿈이라고 말씀을 드리지만, 제 위치가 거기까지 갈 수 있는 위치는 아니라고 생각하고 있다”고 말했다.홍명보 전 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 탈락 직후 지휘봉을 내려놓으면서 축구계에서는 차기 감독 후보군으로 윤 감독을 비롯해 이정효 수원 삼성 감독, 최용수 전 서울 감독 등의 이름이 거론되고 있다.이에 윤 감독은 “거론되는 거는 감사하게 생각하지만 아직은 많이 부족하다”고 덧붙였다.윤 감독은 이번 월드컵 결과에 대해서는 “감독 입장에서는 조금 마음이 아프고 씁쓸하다”며 “저희는 항상 그런 업을 안고 가야 한다고 생각한다. 잘될 때야 한없이 뛰어오르지만, 안 됐을 때는 추락하는 면이 있다”고 말했다. 이어 “직접 그 자리에 서 보지 않으면 아무도 그 마음을 모를 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.2011년 일본 사간 도스에서 프로 감독 생활을 시작한 윤 감독은 울산, 세레소 오사카, 무앙통 유나이티드, 제프 유나이티드를 거쳐 2023년 강원FC 사령탑에 올랐다.2024시즌에는 강원을 구단 역대 최고 성적인 리그 2위로 이끌며 K리그 올해의 감독상을 받았다. 이후 재계약 협상 결렬로 강원을 떠난 그는 2025시즌을 앞두고 K리그2 인천의 지휘봉을 잡아 팀을 1년 만에 K리그1로 승격시켰다.이번 시즌 인천은 6승 3무 6패(승점 21)로 리그 6위 자리에서 후반기를 시작한다.