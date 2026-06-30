스포츠 축구 [포토] ‘팬들 항의받는’ 홍명보 전 감독 입력 2026-06-30 13:44 수정 2026-06-30 13:44 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/06/30/20260630800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하며 팬들의 항의를 받고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 홍명보 전 감독이 사퇴한 이유는 무엇인가? 월드컵 32강 진출 실패 개인 사정