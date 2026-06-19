스포츠 축구 [포토] 아쉬워하는 거리응원 시민들 입력 2026-06-19 14:05 수정 2026-06-19 14:05 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/06/19/20260619800003 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 열린 19일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 경기를 지켜보며 아쉬워하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 경기는 2026 월드컵 조별리그 몇 차전인가? 1차전 2차전