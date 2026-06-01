천안 코리아풋볼파크 박물관 ‘2028년 준공’…건축설계 공모

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세줄 요약 천안시가 코리아풋볼파크 내 축구역사박물관 건립을 위한 건축설계 공모를 진행했다. 306억원을 투입해 지상 2층, 지하 1층, 연면적 3861㎡ 규모로 조성하고 2028년 준공을 목표로 한다. 수장고와 상설·기획전시실, 어린이체험전시실이 들어선다. 천안시, 축구역사박물관 설계공모 추진

306억원 투입, 2028년 준공 목표

전시·체험·수장 기능 갖춘 거점 조성

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충남 천안시는 코리아풋볼파크 내 축구역사박물관 건립 사업의 건축설계 공모를 추진한다고 1일 밝혔다.축구역사박물관은 306억원을 투입해 입장면 코리아풋볼파크 내 지상 2층, 지하 1층, 연면적 약 3861㎡ 규모로 지어질 예정이다. 2028년 준공이 목표다.이곳에는 수장고를 비롯해 상설전시실, 기획전시실, 어린이체험전시실 등이 들어선다.건축설계는 조달청 제안 공모로 진행되며, 참여를 희망할 경우 조달청 나라장터에 접수하면 된다.시 관계자는 “축구역사박물관은 단순한 전시 시설을 넘어 대한민국 축구의 역사적 자산을 수집하고 보존·연구해 대중과 공유하는 축구 문화산업의 핵심 거점이 될 것”이라고 말했다.코리아풋볼파크는 천안시 서북구 입장면 가신리 일원 44만 9341㎡ 부지에 도비와 국비, 천안시비, 대한축구협회 예산 등 4023억원이 투입됐다.주요 시설은 △축구장 11면(천연잔디 6·인조잔디 5면) △선수 숙소 82개실 △국제대회 개최가 가능한 3200석 규모 소형 스타디움 △국제 규격 실내축구장 1면 △전문 재활 및 체력 훈련 시설인 퍼포먼스센터 등이 있다.시는 지난해 12월 코리아풋볼파크 생활체육시설에 이어 지난달 실내체육관을 준공했다. 마지막 시설로 축구역사박물관 건립을 남겨두고 있다.