패스는 물론 라보나킥도 소화…현대차 로봇 ‘아틀라스’ 축구 도전기 화제

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현대차 ‘스쿨 오브 풋볼’ 캠페인 화제

CG 없이 100% 실제 동작 촬영

강화학습 거친 전동식 휴머노이드

손흥민도 반한 독창적 움직임 구현

5일 만에 누적 조회수 3300만 돌파

6월 4일 메이킹 필름 추가 공개

이미지 확대 보스턴다이내믹스 ‘아틀라스’가 현대차그룹 유튜브 영상에서 라보나킥을 성공시키고 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 보스턴다이내믹스 ‘아틀라스’가 현대차그룹 유튜브 영상에서 라보나킥을 성공시키고 있다.

현대차그룹 제공

이미지 확대 현대차그룹 캠페인 론칭 영상에서 아틀라스가 축구에 매료되는 장면.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차그룹 캠페인 론칭 영상에서 아틀라스가 축구에 매료되는 장면.

현대차그룹 제공

이미지 확대 아틀라스가 패스 동작을 훈련하는 장면.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 아틀라스가 패스 동작을 훈련하는 장면.

현대차그룹 제공

이미지 확대 현대차그룹 ‘스쿨 오브 풋볼’ 캠페인 키비주얼.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차그룹 ‘스쿨 오브 풋볼’ 캠페인 키비주얼.

현대차그룹 제공

세줄 요약 현대차의 휴머노이드 로봇 아틀라스가 축구 훈련을 거쳐 라보나 킥과 고스트 라보나 킥까지 선보였다. CG 없이 실제 동작을 촬영했고, 강화학습과 전신 제어 기술로 움직임을 익혔다. 월드컵 캠페인 영상은 공개 닷새 만에 3300만 조회수를 넘겼다. 아틀라스, 축구 훈련 통해 고난도 동작 학습

라보나 킥·고스트 라보나 킥 성공 장면 화제

CG 없는 실촬영, 강화학습 기반 기술력 강조

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공을 디디고 선 왼쪽 다리 뒤편으로 오른쪽 다리를 엑스(X)자로 교차한다. 이어 꼬인 다리의 발등으로 공을 강하게 감아차 골망을 흔든다. 축구장에서도 가장 창의적이고 까다로운 고난도 기술로 꼽히는 ‘라보나 킥’(Rabona Kick)을 인간 선수가 아닌 금속과 모터로 이루어진 휴머노이드 로봇이 성공시켰다.현대자동차가 최근 로봇 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 ‘아틀라스’가 축구 동작을 학습해 나가는 과정을 담은 ‘스쿨 오브 풋볼’ 캠페인 영상을 공개해 화제가 되고 있다. FIFA 월드컵 2026의 공식 파트너로서 첨단 로보틱스와 축구를 연계한 독창적 캠페인을 선보이며 피지컬 AI 기술력을 증명한 셈이다.29일 현대차에 따르면 공식 유튜브 채널에 공개된 캠페인 영상은 아틀라스가 축구에 관심을 갖게 되는 론칭 필름과 발놀림, 패스, 슈팅 등 기초 동작 훈련 장면을 담은 영상 등 총 5편으로 구성됐다. 최종 영상에서는 아틀라스가 라보나 킥에 수비수를 속이는 페인트 동작을 결합한 ‘고스트 라보나 킥’을 성공시키는 장면이 담겼다. 반복 훈련으로 축구의 역동적 메커니즘을 이해한 결과다.이번 캠페인은 현대차의 비전 ‘휴머니티를 향한 진보’에서 출발한 월드컵 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터’(Next Starts Now)의 일환으로, 축구라는 직관적인 테마를 통해 현대차가 보유한 로보틱스 기술의 현재와 미래 가능성을 재미있게 전달하는 데 초점을 맞췄다.현대차는 이번 영상이 컴퓨터그래픽(CG) 없이 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델의 실제 동작을 촬영한 것이라고 설명했다. 아틀라스는 실제 축구 선수의 동작 데이터를 바탕으로 움직임을 모델링하고, 강화학습을 통해 반복적인 성공과 실패 과정을 거쳐 최적의 동작을 학습했다. 이를 통해 인공지능(AI) 기반 강화학습, 인간 동작 정밀 모사, 전신 제어 기술, 하드웨어 제어 기술 개발 역량을 통합적으로 보여줬다는 평가다.앞서 지난 28일까지 공개된 론칭 필름과 훈련 영상 3편은 공개 5일 만에 누적 조회수 3300만회를 넘겼다. 현대차 브랜드 앰배서더 손흥민 선수가 아틀라스의 축구 동작을 보고 반응하는 영상도 공개돼 글로벌 축구 팬들의 관심을 끌었다. 현대차는 오는 6월 4일 캠페인 제작 과정과 보스턴다이나믹스 관계자 인터뷰를 담은 메이킹 필름도 추가로 공개할 예정이다.지성원 현대차 브랜드마케팅본부장 부사장은 “현대차 월드컵 캠페인의 일환으로 축구를 통해 로보틱스의 미래를 흥미롭고 인간 중심적인 방식으로 전 세계에 선보였다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 모빌리티와 로보틱스를 활용한 다양한 브랜드 경험을 지속적으로 만들어 나갈 계획”이라고 밝혔다.현대차그룹은 앞으로 아틀라스를 미국 조지아주의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 내 로봇 메타플랜트 응용센터(RMAC)에서 체계적으로 훈련시켜 산업 현장에 투입할 방침이다. 2028년까지 연간 총 3만대의 휴머노이드 로봇 양산 체제를 구축하고, 현대차와 기아 생산 현장에 아틀라스 등 로봇 2만 5000대 이상을 배치할 계획이다.