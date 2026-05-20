[수원 현장] 그칠 줄 모르는 폭우…‘수중전’ 변수 떠오른 수원 vs 내고향

세줄 요약 수원FC위민과 북한 내고향축구단의 AFC 여자 챔피언스리그 준결승이 20일 수원종합운동장에서 열렸다. 5월치고 많은 비가 경기 직전 더 거세지며 관중석과 기자석이 젖었고, 공의 속도도 느려졌다. AFC는 그라운드가 잠기지 않는 한 예정대로 경기를 치르기로 했다. AWCL 준결승, 수원FC위민-내고향 격돌

폭우로 관중석·기자석 젖고 공 속도 저하

AFC, 그라운드 잠기지 않으면 강행 방침

이미지 확대 수원FC위민과 북한 내고향여자축구단의 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전을 앞둔 20일 오후 수원종합운동장에 많은 비가 내리고 있다. 한국에서 열리는 첫 남북 클럽팀의 경기는 수중전이 변수로 떠올랐다. 박성국 기자 닫기 이미지 확대 보기 수원FC위민과 북한 내고향여자축구단의 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전을 앞둔 20일 오후 수원종합운동장에 많은 비가 내리고 있다. 한국에서 열리는 첫 남북 클럽팀의 경기는 수중전이 변수로 떠올랐다. 박성국 기자

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5월치고 많은 비가 잦아들기는커녕 경기 시간이 다가올수록 더 세차게 내리고 있다. 북한 여자프로축구팀 내고향축구단(내고향)의 방한 경기로 국내는 물론 외신의 관심도 집중된 수원FC위민과 내고향의 경기가 수중전이라는 변수에 맞닥뜨렸다.수원과 내고향은 20일 오후 7시 경기 수원종합운동장에서 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전을 치른다. 2024~25시즌 정식 출범한 AWCL은 아시아 지역 여자 축구 클럽 최강팀을 가리는 대회다.수원과 내고향의 경기는 여자 축구 클럽 경기로는 이례적으로 7000여 석 전석이 예매 12시간 만에 매진됐다. 국내 대북시민단체들은 3000여 명 규모의 합동응원단을 꾸려 수원과 내고향 모두를 응원할 계획이다.하지만 이날 새벽부터 내리기 시작한 비가 점차 거세지면서 선수들의 경기력에도 영향을 미치게 됐다. 현재 수원종합운동장의 관중석은 물론 천장 가림막이 설치된 기자석도 모두 젖어 있다. 잔디는 물에 잠기지는 않았으나 공의 속도가 눈에 띄게 줄어든 상황이다.오후 2시 열린 일본 도쿄 베르디와 호주 멜버른시티FC의 경기는 폭우 속에 도쿄가 3-1로 이기며 오는 23일 같은 장소에서 열리는 결승전에 선착했다.AFC는 오후 7시 수원과 내고향의 경기도 예정대로 진행할 계획이다. 그라운드가 완전히 잠길 정도의 폭우가 아닌 이상 경기 진행에 무리가 없다는 판단이다.