[포토] 축구 국가대표팀, 미국으로 출국

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2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 선수들이 18일 인천국제공항 제2여객터미널에서 사전 훈련 캠프가 열리는 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하고 있다.