스포츠 축구 [포토] 축구 국가대표팀, 미국으로 출국 입력 2026-05-18 17:48 수정 2026-05-18 17:48 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/05/18/20260518800009 URL 복사 댓글 0 2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 선수들이 18일 인천국제공항 제2여객터미널에서 사전 훈련 캠프가 열리는 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 한국 축구 국가대표팀의 현재 감독은 누구인가? 홍명보 김판곤