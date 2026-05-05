北 여자축구팀 17일 한국땅 밟는다… 남북교류 물꼬 틀까

수원FC 위민과 20일 AWCL 4강전

‘기권’ 예상과 달리 대회 참가 결정

‘한국에 승리’ 자신감도 반영된 듯

靑 “내고향축구단 경기 참가 환영”

이미지 확대 북한 내고향여자축구단 선수들이 지난해 11월 미얀마 양곤에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 조별 예선에서 8강 진출을 확정 지은 뒤 관중들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. 내고향축구단은 오는 20일 경기 수원종합운동장에서 수원FC 위민과 AWCL 결승 진출을 놓고 자존심을 건 남북대결을 벌인다.

양곤 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 내고향여자축구단 선수들이 지난해 11월 미얀마 양곤에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 조별 예선에서 8강 진출을 확정 지은 뒤 관중들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. 내고향축구단은 오는 20일 경기 수원종합운동장에서 수원FC 위민과 AWCL 결승 진출을 놓고 자존심을 건 남북대결을 벌인다.

양곤 EPA 연합뉴스

세줄 요약 북한 여자축구단이 17일 한국에 입국해 20일 수원FC 위민과 AFC 여자 챔피언스리그 준결승을 치른다. 북한 선수단의 한국 방문은 2018년 12월 이후 7년 5개월 만이라 남북 교류 재개 가능성도 주목된다. 북한 여자축구단, 17일 인천공항 통해 방한

20일 수원FC 위민과 AWCL 준결승 맞대결

7년 5개월 만의 방한, 교류 신호 주목

2026-05-05 6면

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북한 여자 축구단이 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에서 남한 축구팀과의 대결을 위해 한국을 방문한다. 북한 선수단이 한국에서 경기를 치르는 것은 2018년 12월 이후 7년 5개월 만이다. 북한이 ‘적대적 두 국가’ 기조를 선언한 가운데 이번 방남이 남북 교류의 물꼬를 틀 수 있을지 주목된다.대한축구협회는 4일 “AFC가 지난 1일 축구협회에 내고향여자축구단의 경기 참가가 확정됐다고 알려왔다”고 밝혔다. 방한 명단은 선수 27명, 스태프 12명 등 총 39명이다.평양이 연고지인 내고향여자축구단은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 한국 여자 실업축구단인 ‘수원FC 위민’과 AWCL 준결승전을 치른다. 이기는 팀은 오는 23일 오후 2시 같은 경기장에서 호주 멜버른 시티 FC 또는 일본 도쿄 베르디 벨레자와 결승전을 치른다.통일부에 따르면 북한 선수단은 17일 오후 2시 15분 중국 베이징에서 에어차이나를 이용해 인천국제공항으로 입국한다. 이후 수원 노보텔 앰배서더 호텔에 머무를 예정이다.축구계 등에서는 경기 장소가 한국인 탓에 북한이 이번 대회를 기권할 가능성이 크다는 관측이 제기됐다. 그러나 예상과 달리 참가를 결정하면서 북한의 대외 정책 기조에 변화가 있는 것 아니냐는 해석도 조심스럽게 나온다.특히 남북 관계에서는 스포츠 교류가 관계 개선의 신호로 작용한 사례가 적지 않다. 하지만 2018년 평창 동계올림픽에 이어 그해 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 중단됐다. 2019년 2월 하노이 북미 정상회담 결렬 때문이다.다만 이번 방한이 곧바로 관계 개선으로 이어질 가능성은 크지 않다는 평가도 나온다. AWCL은 국가와 국기를 사용하지 않는 클럽대항전으로 정부는 개입을 최소화한다는 방침이다. 이번 참가 결정 과정에서도 당국 간 직접 소통은 없었다. 정부도 정치적 의미보다는 단순한 ‘국제대회 참가’에 무게를 두는 분위기다.이번 결정의 배경으로는 여자 축구가 세계적인 수준인 만큼 한국을 이길 수 있다는 자신감도 반영됐다는 분석이다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한 주민들에게 ‘적대국보다 우월하다’는 강력한 메시지를 전달하는 최고의 선전 도구로 활용하려는 의도”라고 설명했다.청와대 관계자는 “내고향여자축구단의 AFC 여자 챔피언스리그 준결승 경기 참가를 환영한다”며 “정부는 AFC, 수원FC와 함께 선수단이 경기를 잘 치를 수 있도록 협조해 나가겠다”고 밝혔다.