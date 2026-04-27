강상윤 극장골… 전북, 단숨에 선두권

K리그1 맞수 포항에 3-2로 승리

2위 울산 HD에 승점 2점 차 추격

강, 종료 1분 전 극적 골문 꿰뚫어

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2026-04-27 B6면

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전북 현대가 상위권으로 가는 길목에서 전통의 라이벌 포항 스틸러스를 꺾었다. 무승부로 끝나나 싶던 후반 추가시간 강상윤(왼쪽·22)이 극장골을 터트리며 전주성을 열광의 도가니로 만들었다.전북은 26일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 프로축구 K리그1 2026 10라운드 안방경기에서 상위권 진입 경쟁 상대인 포항에 3-2로 이겼다. 전북과 포항은 9라운드 종료까지 나란히 3승3무3패(승점 12)인 가운데 전북이 골득실에서 앞서 리그 5위, 포항이 7위에 올라 있었다.전북은 이날 승리로 승점 3점을 추가해 인천 유나이티드(승점 14)와 강원 FC(승점 13)를 따돌리고 단숨에 선두권에 합류했다. 2위 울산 HD와 승점 차이는 울산이 이날 대전하나시티즌에 1-4로 패해 2점 차이로 줄었다. 대전은 11위에서 7위(승점 12)로 도약했다.전북의 왼쪽 측면 수비수로 선발 출전한 김하준은 롤러코스터를 탄 하루가 됐다. 그는 1-0으로 앞선 전반 38분 페널티박스 안에서 반칙을 해 페널티킥을 내줬고, 실점으로 이어졌다. 김하준은 4분 뒤 포항 골문 앞 혼전 상황에서 이승우가 내준 패스를 득점으로 연결해 직전 실점을 만회했다. 하지만 후반 21분 또다시 수비실책으로 페널티킥을 내주며 2-2 동점을 자초했다.전·후반 90분이 모두 지난 추가시간 전북과 김하준을 구한 건 강상윤이었다. 전북 유소년팀인 금산중-영생고를 거쳐 2022년 전북에 데뷔한 프로 5년차 강상윤은 경기 종료 1분을 앞둔 코너킥에서 뒤로 흐른 공을 잡은 뒤 수비를 제끼고 곧바로 오른발 감아차기로 포항 골문 구석을 꿰뚫었다.