대한축구협회, 2028 LA올림픽 남자 대표팀 감독·코치 공개채용

이미지 확대 대한축구협회 엠블럼. 닫기 이미지 확대 보기 대한축구협회 엠블럼.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한축구협회가 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽까지 팀을 이끌 남자 올림픽 대표팀의 감독과 코치를 공개 채용한다.남자 20세 이하(U-20) 대표팀 감독에 이어 협회의 두 번째 연령별 대표팀 지도자 공개채용이다.대한축구협회는 지난 2월 전력강화위원회 회의를 통해 대표팀 운영 체제를 개편하기로 결정한 바 있다. 당시 전력강화위원회는 기존 이민성 감독 체제의 23세 이하(U-23) 대표팀이 아시안게임과 올림픽을 병행 관리하던 방식을 바꿔 올림픽 대표팀을 분리해 조기에 가동하기로 했다.15일 협회에 따르면 이번 올림픽 대표팀 지도자는 감독과 코치 1명이 한 팀을 이루는 형태로 지원받는다.모집 기간은 이날부터 27일 오후 5시까지다.전력강화위원회는 1차 서류 심사 이후 지도 철학과 자질 검증을 위한 심층 인터뷰 등의 평가 절차를 거쳐 5월 초 최종 합격자를 발표할 예정이다.지원 자격, 제출 서류 등 자세한 사항은 협회 홈페이지(www.kfa.or.kr)에서 확인할 수 있다.