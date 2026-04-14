환상 발리슛으로 시즌 개막 알린 전북 이동준, K리그 첫 ‘이달의 골’

이미지 확대 전북 현대 이동준, 골 제107주년 3·1절인 1일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 1라운드 전북 현대와 부천 FC의 경기. 골을 넣은 전북 이동준이 세리머니를 하고 있다. 2026.3.1 전주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전북 현대 이동준, 골 제107주년 3·1절인 1일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 1라운드 전북 현대와 부천 FC의 경기. 골을 넣은 전북 이동준이 세리머니를 하고 있다. 2026.3.1 전주 연합뉴스

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개막전에서 환상적인 발리슛으로 상대 골망을 가른 이동준(전북 현대)이 2026시즌 프로축구 K리그 첫 ‘이달의 골’ 수상자로 뽑혔다.한국프로축구연맹은 14일 “이동준이 2026시즌 2~3월 K리그 ‘안심을 마시다 동원샘물 이달의 골’ 수상자로 선정됐다”고 밝혔다.‘이달의 골’은 매월 가장 인상 깊은 득점을 한 선수에게 주는 상이다. 수상자는 K리그 멤버십 애플리케이션 ‘킥’(Kick)을 통한 팬 투표로 가린다.올 시즌 첫 ‘이달의 골’은 K리그1 1~5라운드를 대상으로 했고, 이동준과 제주 SK 조인정이 후보로 올랐다.이동준은 1라운드 부천FC전 후반 9분 코너킥 때 경합 과정에서 튀어나온 공을 페널티지역 중앙에서 몸을 날려 왼발 논스톱 발리슛으로 연결해 부천 골문 구석에 꽂았다.조인정은 5라운드 강원FC전 전반 15분 강력한 왼발 중거리 슛으로 골망을 흔들었다.팬 투표에서 이동준은 5991표(72.3%)를 얻어, 2292표(27.7%)를 받은 조인정을 제쳤다.이동준에게는 상금 100만원과 함께 트로피를 준다.연맹은 지난해에 이어 올해도 이달의 골 수상자의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.