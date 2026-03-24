‘멀티골’ FC서울 클리말라, K리그1 5라운드 MVP

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행복한 클리말라
22일 오후 서울시 마포구 월드컵로 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 5라운드 FC서울과 광주FC의 경기에서 멀티골을 터트린 FC서울 클리말라가 문선민, 정승원과 기쁨을 나누고 있다. 뉴스1
멀티골을 넣어 프로축구 FC서울의 개막 4연승을 견인한 공격수 클리말라가 5라운드 최우수선수(MVP)에 뽑혔다.
한국프로축구연맹은 지난 22일 서울월드컵경기장에서 열린 광주FC와의 경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 5-0 대승에 기여한 클리말라를 5라운드 MVP로 선정했다고 24일 밝혔다.
클리말라는 이 경기에서 1-0으로 앞선 후반 2분 날카로운 크로스를 받아 첫 골을 터뜨린 데 이어, 3-0으로 앞선 후반 28분에는 골키퍼 다리 사이를 노리는 감각적인 슈팅으로 추가 득점에 성공했다.
이날 경기는 라운드 베스트 매치에, 서울은 5라운드 베스트 팀에 각각 선정됐다.
클리말라는 무고사(인천), 이동준(전북)과 더불어 5라운드 베스트11 공격수 부문에 이름을 올렸다.
미드필더로는 문선민, 손정범, 정승원(이상 서울), 조인정(제주)이 뽑혔고, 수비수 자리는 김진수, 야잔, 로스(이상 서울)에게 돌아갔다. 골키퍼에는 김동준(제주)이 이름을 올렸다.
봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상
서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 20일 노원소방서에서 열린 식당 증축 준공식에서 근무환경 개선에 기여한 공로로 공로패를 받았다. 이날 준공식은 노원소방서 본서 2층 식당 증축 공사 완료를 기념해 마련된 자리로, 소방공무원과 의용소방대, 기타 관계자 등이 참석한 가운데 사업 경과보고와 기념행사 순으로 진행됐다. 노원소방서 식당 증축 사업은 장시간 교대근무와 긴급출동이 반복되는 소방공무원의 근무 특성을 고려해 추진된 것으로, 보다 넓고 쾌적한 식사 공간과 휴식 환경을 제공하는 데 중점을 두고 조성됐다. 개선된 시설은 위생과 동선, 이용 편의성을 고려해 설계돼 직원들의 만족도와 사기 진작에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대를 모으고 있다. 봉 의원은 해당 사업 추진을 위해 2025년 서울시 예산 6억 2000만원을 확보하며 노원소방서 근무환경 개선의 재정적 기반 마련에 기여했다. 특히 현장 중심의 의견을 반영해 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 사업 추진 과정 전반을 지속적으로 챙겨왔다. 봉 의원은 “소방공무원은 시민의 생명과 안전을 지키는 최일선에 있는 만큼, 안정적인 근무환경과 휴식 여건이 반드시 뒷받침되어야 한다”라며 “작은
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K리그2 4라운드 MVP는 부산아이파크 크리스찬이 차지했다. 크리스찬은 22일 부산구덕운동장에서 열린 대구FC와 경기에서 1골 1도움을 기록하며 팀의 3-1 승리에 기여했다.
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