이란 누른 신상우호, 이번엔 필리핀 잡았다…8일 호주와 격돌

이미지 확대 전유경.EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전유경.EPA 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

첫 경기에서 이란을 누른 한국 여자 축구대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그 A조 2차전에서 필리핀도 꺾으며 2연승을 달렸다. 한국은 조1위 자리를 놓고 개최국 호주와 8일 맞대결을 펼친다.신상우 감독이 이끄는 한국은 5일 호주 퀸즐랜드주 골드코스트의 골드코스트 스타디움에서 열린 필리핀과의 조별리그 2차전에서 전유경과 박수정, 문은주 등의 연속골로 3-0으로 승리했다.지난 2일 이란과의 1차전에서 승리한 한국은 필리핀과의 경기에서도 낙승하면서 8강 진출에 유리한 고지를 점령했다. 이번 대회는 한국을 비롯한 12개국이 3개조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1~2위와 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트로 우승국을 가린다. 준결승에 진출한 4개 팀과 8강 탈락 팀이 펼치는 플레이오프를 통해 남은 2개 팀은 2027 브라질 여자 월드컵 본선 티켓을 차지한다.신 감독은 1차전 선발에 나섰던 선수 중 4명만을 남겨둔 채 7명을 모두 바꿔 출전자 명단을 꾸렸다. 조 2위를 차지하게 될 경우 8강에서 북한 또는 중국과 만날 가능성이 커 체력을 아껴 호주와의 1위 결정전에서 모든 것을 쏟아붓겠다는 신 감독의 의중이었다.전유경을 4-2-3-1 전술의 원톱으로 세운 한국은 전반 초반부터 과감한 중거리슛을 시도하면서 필리핀 진영을 압박했다. 선제골은 전반 12분에 터졌다.김신지가 페널티지역 왼쪽에서 흘려준 패스를 이어받은 전유경이 돌아서면서 그대로 왼발 슛으로 연결한 것이 필리핀 골망을 흔들었다. A매치 3경기 만에 터진 전유경의 데뷔골이었다.상승세를 탄 한국은 3분 뒤인 전반 15분 필리핀 왼쪽 측면을 허문 추효주가 볼을 내주자 박수정이 그대로 오른발 감아차기로 추가 골을 터뜨렸다.2-0으로 달아난 한국은 전반 20분에는 김신지가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었지만 아쉽게도 오프사이드 판정을 받았다.한국은 후반전에도 필리핀을 몰아치며 추가 골을 노렸다. 후반 11분 김신지의 왼쪽 코너킥을 필리핀 골키퍼가 제대로 쳐내지 못하자 문은주가 그대로 오른발로 차넣어 3-0으로 스코어를 벌렸다.승기를 잡은 한국은 체력을 아끼기 위해 후반 33분 손화연과 김신지를 벤치로 불러들였으며 42분에는 골키퍼 김민정과 고유진 대신 류지수와 신나영을 투입하며 경기를 매조졌다.