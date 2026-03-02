김태흠, 올해 목표는 충남아산FC ‘1부 승격’

김태흠, 올해 목표는 충남아산FC '1부 승격'

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-03-02 16:17
수정 2026-03-02 16:17
김태흠 충남도지사가 2일 충남아산FC 홈 개막전을 찾아 선수들을 응원하고 있다. 도 제공
김태흠 충남도지사가 2일 충남아산FC 홈 개막전을 찾아 선수들을 응원하고 있다. 도 제공


김태흠 충남도지사가 2일 충남아산FC 홈 개막전을 찾아 1부 리그 승격을 기원하고 선수단을 격려했다.

충남도와 아산시에 따르면 이날 이순신아산종합운동장에서 ‘하나은행 K리그2 2026’ 파주 프런티어FC와의 홈 개막전이 열렸다.

충남아산FC 명예구단주인 김 지사는 이날 시축을 통해 1부 리그 승격을 위한 승리를 기원하고, 관중들과 함께 뜨거운 응원을 보냈다.

이미지 확대
충남아산FC 선수단과 김태흠 충남지사가 ‘하나은행 K리그2 2026’ 파주 프런티어FC와의 홈 개막전에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 도 제공
충남아산FC 선수단과 김태흠 충남지사가 ‘하나은행 K리그2 2026’ 파주 프런티어FC와의 홈 개막전에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 도 제공


그는 “충남아산FC는 2024년 준우승한 명문 구단으로서 강한 저력을 가진 팀”이라면서 “올해는 최대 4개 팀이 K리그로 올라갈 수 있는 만큼 이번 기회에 1부 리그로 진출해야 한다”고 강조했다.



이어 “도 차원에서도 지난해보다 훨씬 강화된 지원으로 1부 리그 승격을 끝까지 밀어붙일 것”이라며 “도민 여러분께서도 충남아산FC를 힘차게 응원해 주시길 바란다”고 말했다.
아산 이종익 기자
