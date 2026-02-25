울산 재건 나선 김현석 감독…“기울어진 항공모함, 수평 되찾아”

이미지 확대 김현석 프로축구 K리그1 울산 HD 감독이 25일 서울 서대문그 스위스그랜드호텔에서 열린 ‘K리그1 2026 개마 미디어데이’ 행사에 앞서 취재진과 만나 새 시즌을 앞둔 소감을 말하고 있다. 박성국 기자 닫기 이미지 확대 보기 김현석 프로축구 K리그1 울산 HD 감독이 25일 서울 서대문그 스위스그랜드호텔에서 열린 ‘K리그1 2026 개마 미디어데이’ 행사에 앞서 취재진과 만나 새 시즌을 앞둔 소감을 말하고 있다. 박성국 기자

이미지 확대 올시즌 각오 밝히는 김현석 울산HD 감독 김현석(왼쪽) 울산 HD FC 감독이 25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 2026 K리그1 개막 미디어데이에서 올시즌 각오를 밝히고 있다. 오른쪽은 울산 부주장 정승현. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 올시즌 각오 밝히는 김현석 울산HD 감독 김현석(왼쪽) 울산 HD FC 감독이 25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 2026 K리그1 개막 미디어데이에서 올시즌 각오를 밝히고 있다. 오른쪽은 울산 부주장 정승현. 뉴시스

추락한 축구 명가 울산 HD 재건 특명을 받고 지휘봉을 잡은 김현석 감독이 확연히 달라진 2026시즌을 자신했다.김 감독은 25일 서울 서대문구 스위스 그랜드 호텔에서 열린 ‘프로축구 K리그1 2026 개막 미디어데이’ 행사를 앞두고 취재진과 만나 “지난 시즌이 끝나고 혼란스러웠던 팀이 빠르게 정상화하고 있다”며 새 시즌 우승까지 바라봤다.2022~2024년 K리그1 3연패를 달성했던 울산은 지난해 두 차례 감독 사퇴와 일부 베테랑 선수의 ‘항명 파동’ 속에 정규시즌을 9위로 마쳤다.전임 감독과 선수단의 관계가 좋지 않았단 울산 구단은 팀 ‘레전드’인 김 감독에게 도움을 요청했고, 그는 고민 없이 감독직을 수락했다. 김 감독은 “감독 제안을 받았을 때 숨도 안 쉬고 바로 오케이를 했지만, 결정하고 난 다음에 그 부담감은 뭐 누구한테도 말할 수 없었다”고 털어놨다.이어 “당시 울산은 항공모함이 기울어 그 위에 실린 짐들이 다 쏟아진 형상이나 마찬가지였다”며 “이제 어느 정도 수평을 찾아가는 것 같다. 여기에 F-35 같은 전투기들만 올리면 다시 어마어마해질 것이다. 분위기를 최대한 빨리 끌어올리는 것이 제 역할”이라고 말했다.고참급 선수들에게 먼저 다가가며 적극적으로 소통하고 있다는 김 감독은 최근 선수단 분위기에 대해선 “첫 부임 당시에 비해 아주 많이 밝아졌다. 이건 저 말고 선수들에게 물어보라”며 외부 인터뷰를 마치고 마침 자리로 돌아온 부주장 정승현에게 답변 기회를 넘겼다.정승현은 “(감독님이) 제 앞에 계셔서 드리는 말씀이 아니라 훈련 분위기가 작년과는 크게 달라졌다. 매일 훈련의 시작을 감독님과 하이파이브로 시작하고, 감독님이 밝고 기분 좋은 스킨십을 많이 하신다”라며 훈련 분위기를 전했다.이날 김 감독과 정승현은 미디어데이 본행사장에 들어서며 서로의 팔짱을 끼고 등장해 끈끈한 사제 관계를 드러내기도 했다.김 감독은 취임 첫해 팀의 목표로 “전북, 대전과 함께 울산이 우승 경쟁의 한 축이 될 것”이라고 자신감을 내비쳤다.