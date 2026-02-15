린가드 떠난 서울, 원정 같은 목동 홈에서 히로시마와 16강 최종전

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지난 10일 FC서울과 비셀 고베와의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그스테이지 7차전 경기 모습. AFC 홈페이지 캡처
잉글랜드 국가대표 출신 골잡이 제시 린가드가 떠난 FC서울이 ‘원정 같은 홈’ 서울 목동주경기장에서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 확정에 도전한다.
서울은 설날인 17일 오후 7시 일본프로축구 J리그 전통의 강호 산프레체 히로시마를 목동 그라운드로 불러 2025~26 ACLE 리그스테이지 최종 8차전을 치른다. 15일 기준 2승 3무 2패 승점 9로 A조 6위를 기록하고 있는 서울은 8위 강원과 9위 울산에 승점 1 앞서 있는 상황이어서 자력으로 16강전 진출을 확정 지으려면 히로시마를 반드시 잡아야 하는 상황이다. 히로시마는 4승 2무 1패 승점 14로 A조 3위를 달리고 있다.
지난 시즌까지 팀 주장을 맡으며 공격은 물론, 경기 전체를 조율했던 린가드가 2년의 동행을 마치고 결별한 서울은 그라운드 환경이 몸에 익은 상암동 서울월드컵경기장이 아닌 목동주경기장에서 이번 스테이지 최종전을 치르는 변수까지 맞게 됐다. 홈구장 잔디가 경기를 치를 정도로 복구되지 않으면서 국내에 대체 경기장을 마련해야 했다.
서울은 지난 6일 “서울월드컵경기장 개최를 최우선으로 지속적으로 협의를 진행했다”며 “지난해 12월 코리아컵 및 ACLE 6차전 경기 후 잔디 복구가 이뤄지지 않은 상황에서 잔디 동결로 인한 선수단 부상, 관중 안전 문제 등의 이유로 서울월드컵경기장 대관이 불가함에 따라 대체 구장 물색을 포함한 종합적인 대안을 협의하여 온 결과, 목동운동장에서 홈경기를 개최하는 것으로 최종 결정했다”고 밝혔다.
서울시 또한 “동절기 한파로 서울월드컵경기장 필드가 결빙되어 정상적인 경기 개최가 불가능하다는 판단에 따라 장소를 변경하기로 결정했다”고 알렸다.
김기동 감독이 이끄는 서울은 이번 경기를 통해 16강 확정은 물론 K리그1 2026시즌 도약을 위한 전력 강화라는 두 마리 토끼를 모두 잡아야 한다. 올해 첫 공식전이었던 지난 10일 비셀 고베와의 일본 원정 경기는 이적생 후이즈와 흐르보예 바베츠, 후안 안토니오 로스, 송민규 등 새 얼굴을 대거 투입해 전술을 점검했지만 0-2로 패해 분위기가 좋지 않다.
이종배 서울시의원 “마약 용어 일상화 방치 안 돼… 실질적 제한 위한 법 개정 건의할 것”
서울특별시의회 마약퇴치 예방교육 특별위원회 이종배 위원장은 13일 서울시 마약대응팀과 외식업위생팀으로부터 ‘마약류 상호·상품명 사용 문화 개선’ 추진 현황과 향후 사업 방향에 대한 보고를 받았다. 서울시는 「식품표시광고법」과 「마약류 상품명 사용 문화 개선 조례」에 따라 2023년 5월 기준 마약류 상호를 사용하던 음식점 37개소 중 26개소의 상호를 변경하도록 계도해 현재 11개소가 남아 있는 상황이라고 보고했다. 이 중 8개소는 전국 단위 체인점으로 식약처가 홍보·계도 중인 것으로 나타났다. 또한 영업 신고·명의 변경 시 마약 상호 사용 제한을 권고하고 법정 위생 교육 관련 내용을 포함해 연간 약 10만명의 영업자를 대상으로 교육을 실시하고 있으며 간판(최대 200만원), 메뉴판(최대 50만원) 등 변경 비용도 식품진흥기금으로 지원하고 있다고 밝혔다. 마약대응팀은 청소년들의 SNS 기반 마약 접촉을 차단하기 위한 온라인 감시 활동 현황도 함께 설명했다. 시는 트위터, 인스타그램 등 SNS상에서 마약류 판매 의심 게시글을 상시 점검해 위반 여부를 확인한 뒤 방송통신미디어심의위원회에 차단을 요청하고 있으며 2025년 총 3052건, 2026년 2월 현재까
서울시의회 바로가기
국가대표 수비수 김주성이 뛰고 있는 히로시마는 지난 시즌 J1리그를 4위로 마친 강호로 올 시즌은 2경기 1승 1무 승점 5로 B조 선두로 기분 좋게 출발하고 있다. 바르토슈 가울 감독이 이끄는 히로시마는 강한 전방 압박과 조직적인 공수 전환을 바탕으로 한 공격축구가 강점으로 꼽힌다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
FC서울이 16강 진출을 자력으로 확정하려면?