K리그2 꼴찌 - K3리그 우승팀, 단두대 매치로 승강 단판 승부

축구협회, 승강제 전면 재정비

승격 희망 K4리그 팀에 승강권

2026-01-28 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올 시즌 프로축구 K리그2(2부) 꼴찌팀은 K3리그(3부) 우승팀과 승강여부를 놓고 단두대 매치를 펼치게 된다.대한축구협회는 27일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 2026년도 첫 이사회를 열고 이같은 내용을 포함한 주요 안건을 심의해 의결했다.축구협회는 K리그2에서부터 K3·K4리그에 이르는 승강제를 전면 재정비하고 지도자 교육 규정을 개정키로 했다. 이에 맞춰 2026시즌 K3·K4리그 참가팀 수는 각각 14개, 13개로 확정했다.프로리그(K리그1·2)와 직결되는 K3리그의 안정성과 경쟁력 강화를 목표로 K리그2-K3리그-K4리그를 잇는 승강 규정 전반을 재정비했다. 승강 결정전은 단판 승부로 치러지며 K리그2 최하위 팀의 홈 경기장에서 열린다. 다만 K3리그 우승팀이 정해진 기간에 K리그2 라이선스를 취득한 경우에만 승강 결정전이 개최된다. K3리그 팀을 대상으로 한 K리그2 라이선스 신청은 오는 2월 28일까지 진행된다. 라이선스 최종 심사는 6월 30일까지 완료될 예정이다.이와는 별도로 인구 50만명 이상 시민구단 또는 국내 200대 기업의 기업구단이 창단되는 경우 K리그2에 바로 가입할 수 있는 ‘패스트 트랙’ 제도는 기존 방침에 따라 유지된다.K3와 K4리그 간 승강제 역시 개편된다. 그동안 K4리그 팀이 K3리그로 승격하면 운영비 증가, 사회복무 선수 활용 제한 등 환경 변화로 일부 팀이 승격을 기피하기 위해 리그 후반부에 소극적인 경기 운영을 하는 문제가 제기돼 왔다.협회는 이런 문제를 해소하고 각 리그의 단계적 구조와 역할을 명확히 하기 위해 승격을 희망하는 팀을 중심으로 한 새로운 승강 구조를 도입키로 했다. 이에 따라 기존의 K4리그 우승팀 자동 승격과 K3리그 최하위팀 자동 강등 제도는 폐지된다.앞으로 K4리그 팀 중 승격을 희망하는 팀은 해당 시즌 6월 30일까지 승격 의사를 밝혀야 하며 승격 의사를 밝힌 팀이 K4리그에서 우승할 경우 자동 승격된다. 해당 팀이 2위를 차지하면 K3리그 최하위 팀과 승강 결정전을 치르게 된다. 또한 K3리그가 16개팀 체제로 안착할 때까지는 자동 강등을 시행하지 않기로 했다.협회는 대의원총회에서 지난해 말 이사회가 의결한 2026년도 사업계획과 예산을 보고받고 각종 전국대회 및 리그 일정을 확정했다. 협회의 2026년도 일반 예산안은 1048억원(코리아풋볼파크 예산 제외)이며 이중 남녀 성인대표팀 및 각급 연령별 대표팀에 투입되는 예산이 모두 320억원(전체 일반 예산 대비 약 30%)이다.