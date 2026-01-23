프로축구선수협 “배우자 출산 휴가 의무화해야”

이미지 확대 한국프로축구선수협회 엠블럼 닫기 이미지 확대 보기 한국프로축구선수협회 엠블럼

한국프로축구선수협회가 K리그에서도 ‘배우자 출산 휴가’ 제도를 의무화해야 한다고 목소리를 냈다.선수협은 23일 보도자료를 통해 최근 국제축구선수협회(FIFPRO)가 발표한 ‘모성 및 부모 보호를 위한 최선의 실행 가이드라인’과 국내 프로축구계에서 불거진 ‘출산 휴가 논란’ 등을 근거로 들면서 “이제는 한국 프로축구도 선수의 가족권을 존중하는 시스템을 갖춰야 한다”고 출산 휴가 제도 도입을 촉구했다.앞서 FIFPRO와 세계스포츠선수협회(WPA)는 최근 프로 선수들의 임신·출산·육아를 적극 지원하기 위한 글로벌 가이드라인을 발표했다. 가이드라인은 출산 및 부모 휴가 보장, 복귀 지원, 육아 지원 등 5가지 핵심 영역을 제시하며, 선수들에게 ‘일과 가정의 양립’을 돕는 것을 ‘의무’로 규정한다.미국프로야구 메이저리그(MLB)나 유럽 축구리그에서는 이미 남성 선수의 출산 휴가가 보편화돼 있다. 메이저리그에서는 2011년부터 출산휴가 제도를 시행했고, 규정상 3일간 출산휴가를 보장한다.MLB 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 지난해 출산 휴가를 사용하고는 사회관계망서비스(SNS)에 “건강하고 예쁜 딸을 낳아준 내 사랑스러운 아내에게 정말 감사하다”는 글을 올려 화제가 되기도 했다.일본프로야구(NPB) 선수협회는 이를 계기로 제도 도입을 공식화했고, 한국프로야구(KBO)에서는 2019년부터 5일의 출산휴가 제도를 시행 중이다.그러나 K리그에서는 ‘감독 재량’이나 ‘팀 분위기’에 좌우되는 실정이라는 게 선수협 지적이다.선수협은 “향후 K리그 전 구단 선수를 대상으로 출산 및 육아 관련 실태 조사를 진행하고, 이를 바탕으로 FIFPRO와 공조해 K리그 현실에 맞는 출산 휴가 규정 도입을 한국프로축구연맹과 대한축구협회에 강력히 요구하기로 했다”고 밝혔다.